Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Escrito por
Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
(Atualizado às 11:21)
Ceará
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Legenda: Nesta semana, a Prefeitura de Fortaleza também anunciou o reajuste do piso nacional dos professores.
Foto: Camila Lima/SVM.

A Prefeitura de Fortaleza anunciou, nesta sexta-feira (23), a assinatura, junto ao Ministério da Educação (MEC) e Advocacia Geral da União (AGU), do acordo de pagamento dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) para os professores da rede municipal. Segundo o prefeito Evandro Leitão, o aviso de recebimento deve ser feito na próxima semana, mas não detalhou o valor exato. 

“Fruto de um trabalho coletivo, muita negociação, muito diálogo, finalmente assinamos o acordo dos precatórios do Fundef. Tá na reta final, falta pouco para a gente fazer o anúncio definitivo”, disse Idilvan. 

Veja também

teaser image
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

teaser image
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

Em 2022, o município ingressou com uma ação judicial contra a União para correção dos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) — que substituiu o Fundef em 2007 —, pagos em menor valor no período de 2017 a 2020. Uma decisão favorável à Capital já existia, mas a gestão atual buscava um acordo para agilizar o pagamento

Naquele período, o valor inicial fixado para a distribuição de recursos para o Ceará foi de R$ 946,29 por aluno. A Prefeitura defendeu que, aplicando a jurisprudência de outros casos e o parâmetro nacional do último ano do Fundef, esse valor mínimo inicial deveria ter sido de R$ 1.165,32.

Em setembro de 2023, a Justiça Federal acatou a ação, em primeira instância. A decisão foi favorável ao Município, mas a União Federal apresentou recurso e o processo aguarda desdobramentos no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília.

O precatório é uma requisição de pagamento expedida pela Justiça para determinar que um órgão ou entidade pública pague determinada dívida, resultante de uma ação judicial para a qual não cabe mais recurso, conforme o Conselho da Justiça Federal (CFJ).

Veja também

teaser image
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

teaser image
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

Piso do professores

Na última quarta-feira (21), após o presidente Lula (PT) assinar, na tarde desta quarta-feira (21), a Medida Provisória que definiu um reajuste de 5,4% no piso dos professores, Evandro anunciou que irá “aplicar o reajuste do piso nacional da categoria, beneficiando mais de 14 mil servidores, entre efetivos e substitutos”.

Com o reajuste definido pelo Ministério da Educação (MEC), o piso nacional dos professores sobe de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63. Prefeituras e governos estaduais são obrigados a garantir esse valor mínimo, mas não precisam aplicar o mesmo percentual de reajuste.

A obrigação assegura que nenhum professor receba abaixo do novo piso, já que os salários podem variar entre as redes de ensino e o índice de reajuste também para alcançar o mínimo definido.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Clarice Nascimento
Há 31 minutos
Página da internet com fundo azul dizendo
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

No Ceará, o sistema é a principal porta de entrada para a UFC, IFCE, UFCA e Unilab.

Milenna Murta*
Há 36 minutos
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Ao todo, mais de mil vagas são ofertadas em 24 cursos, nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
Há 2 horas
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23)

Estudantes têm até hoje para se inscrever ou modificar opções de curso.

Theyse Viana
Há 2 horas
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23)

Instituto tem campi em Fortaleza e em várias regiões do Ceará.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Paulo Roberto Maciel*
Há 2 horas
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré
Ceará

Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré

Equipamento reforça práticas esportivas e ações sociais no território

Agência de Conteúdo DN
23 de Janeiro de 2026
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quinta-feira (22)

O processo seletivo vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Entrada do campus da UFCA em Brejo Santo, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quinta-feira (22)

Universidade oferta pouco mais de 600 vagas nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Um grupo de estudantes interagindo em um corredor do campus da UFC em Russas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quinta-feira (22)

Medicina, Letras/Libras e Direito formam top 3 de cursos com maiores médias para ingresso.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)

Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

A atualização do índice de 2026 foi oficializada pelo Ministério da Educação na tarde desta quarta-feira (21)

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Imagem de professor escrevendo em quadro branco e atrás dele, alunos sentados em carteiras escolares. Imagem usada em matéria sobre reajuste do piso salarial dos professores.
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

Este ano, a atualização do piso do magistério conta com um incremento na fórmula oficializado pelo Governo Federal nesta quarta-feira.

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais

Inmet prevê ventos de até 60 km/h nas áreas afetadas.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará
Ceará

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Incêndios foram registrados na região nos últimos 30 dias, conforme o Corpo de Bombeiros.

João Lima Neto
21 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quarta-feira (21)

Curso de Medicina, em Baturité, é a maior nota da instituição.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Instituição da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com estrutura moderna e ampla, localizada na região do Cariri. Edifício com fachada branca e detalhes coloridos.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quarta-feira (21)

Medicina, Engenharia de Software e Ciência da Computação estão no ranking das maiores notas.

Paulo Roberto Maciel*
21 de Janeiro de 2026
Homem andando por uma rua molhada sob chuva forte, segurando um guarda-chuva estampado para se proteger.
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Prognóstico foi divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Governo do Estado.

Nicolas Paulino e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Fachada do campus do IFCE em Fortaleza, com placa com nome da instituição e, abaixo, vegetação e flores.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quarta-feira (21)

Engenharia de Computação segue com maior nota de corte entre todos os cursos.

Paulo Roberto Maciel* e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026