Polícia recolhe 27 fósseis durante fiscalização em pedreiras no Cariri

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) recolheu 27 unidades de fósseis encontradas durante extração de rochas em pedreiras na Região do Cariri. A ação preventiva aconteceu na última quarta-feira (20), em Santana do Cariri e Nova Olinda.

No trabalho contra o tráfico de fósseis, agentes foram até as pedreiras de calcário laminado, a pedra Cariri, e, com ajuda de trabalhadores locais, recolheu 27 unidades encontradas durante a extração do minério.

Foto: Divulgação/PMCE

A PM encontrou 16 fósseis de peixes (Chondrichthyes), cinco insetos (Ephemeroptera), cinco plantas (Ruffoordia) e um ainda não identificado. Todo o material foi entregue ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, que fará estudos e exposição.

Foto: Divulgação/PMCE

O Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) realiza fiscalizações rotineiras, de caráter preventivo, em minas e pedreiras em Santana do Cariri e Nova Olinda, além de ações de educação com trabalhadores e donos dos estabelecimentos sobre a importância dos fósseis encontrados permanecerem no Brasil. O trabalho já resultou, segundo a PM, em mais de 500 fósseis encaminhados ao Museu.