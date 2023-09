Jumenta ganha 'mesversário' da Barbie e movimenta fazenda no Interior do Ceará

A jumenta Judith chamou atenção de moradores da cidade de Morada Nova, no Interior do Ceará, ao ganhar uma festa de mesversário de quatro meses na fazenda Palomma's no último sábado (16). A ideia da festa foi de Palomma Bahia, 38 anos, assistente social e empresária que cuida do animal e outros vários bichos no local.

Judith é a animal mais nova da fazenda, e teve uma festa no sábado (16) com direito a look especial com tênis e decoração temática da Barbie. O evento, segundo Palomma reuniu crianças da região que gostam de acompanhar o dia a dia dos bichos.

Aniversário reuniu crianças da região; assista:

"Me veio a ideia de compartilhar com elas [as crianças] o convívio com os animais e fazer a interação delas com a natureza em uma festa com direito a brincadeiras, cinema, guloseimas e bater parabéns para a Judith com bolo e doces", conta a empresária.

Recurso terapêutico

Ela, que já fez aniversários para seus outros animais em mais ocasiões, pretende fazer um novo mesversário de Judith em outubro para reunir 100 crianças. A ideia é "proporcionar um dia único de interação com os animais e uma festa com brincadeiras e presentes para os pequeninos".

De acordo com Palomma, a criação de animais começou para ela como uma "terapia de cura para depressão": "Comecei a compartilhar o dia na fazenda meus bichinhos e as pessoas também iam se apegando, e muitas relataram melhoras na depressão e ansiedade".

Hoje, na fazenda, ela cria:

5 cavalos

2 éguas

3 touros (Bruno, Baial e Lampião)

Cabra (Mazé)

Bode (Jubileu)

Jumento (Juvenal)

Vacas leiteiras

Patos

Gansos

Porcos

