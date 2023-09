Novas vagas para o CNH Popular serão abertas em outubro, diz Elmano

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), adiantou nesta quarta-feira (20), em transmissão ao vivo nas redes sociais, que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE) irá abrir 25 mil novas vagas para interessados em participar do programa CNH Popular. O número de oportunidades oferecidas é equivalente ao do ano passado.

"Prepare a documentação porque vamos abrir vagas pelo Detran, agora em outubro. 25 mil vagas no total", resumiu o chefe do Executivo estadual, em resposta a uma internauta.

O programa possibilita o acesso gratuito de pessoas de baixo poder aquisitivo à primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), documento exigido para condutores de carros, motocicletas, ônibus, caminhões e outros veículos.

Além disso, no caso de motociclistas, com o objetivo de educar os condutores e diminuir a severidade de acidentes nas estradas, o Estado concede um capacete aos participantes que finalizam o processo de habilitação na categoria A.

Documentação necessária

Para solicitar a CNH Popular, são exigidos os seguintes documentos (originais e cópias):