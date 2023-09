Motociclista reage à apreensão de moto e quebra parte do veículo em Itapipoca

Um motociclista reagiu à apreensão de sua moto em Itapipoca, no Interior do Ceará, e quebrou parte do veículo nesta quarta-feira (20).

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca (AMTI), a moto foi abordada em uma vistoria de rotina. Os policiais identificaram que o veículo apresentava várias irregularidades, com 98 multas aplicadas, totalizando R$ 16.503,66.

Quando os agentes estavam apreendendo o veículo, o proprietário chegou ao local alterado e destratou a equipe, segundo a AMTI.

Vídeos do ocorrido mostram que o motociclista chutou e acertou o capacete na moto com força de diversas vezes. Diversas partes do veículo foram arrancadas.

Com a reação do motociclista, a AMTI acionou a Polícia Militar, que deu voz de prisão ao homem. Ele foi conduzido a uma delegacia para os procedimentos policiais.

