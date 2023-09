Rotas de quatro linhas de ônibus que circulam no Centro de Fortaleza serão alteradas; saiba quais

As rotas de quatro linhas de ônibus que circulam em Fortaleza serão alteradas a partir deste sábado (23). Segundo a Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), serão modificados somente os percursos de volta para os bairros ou terminais. Os de ida permanecem os mesmos.

Sofrerão as alterações as linhas:

905 (Meireles/Centro);

(Meireles/Centro); 906 (Caça e Pesca/Serviluz/Centro);

(Caça e Pesca/Serviluz/Centro); 907 (Castelo Encantado/Centro/SP1);

(Castelo Encantado/Centro/SP1); 908 (Castelo Encantado/Centro/SP2).

A Prefeitura justifica a mudança devido à dificuldade de os ônibus das linhas fazerem conversões na avenida Dom Manuel. "As rotas foram modificadas devido à dificuldade de conversão realizada anteriormente na Av. Dom Manuel, que complica a passagem dos ônibus e pode causar eventuais acidentes. No local, também há a realização de feiras locais que deixam o tráfego ainda mais complicado", informou a Etufor. Veja o mapa:

Legenda: Mapa divulgado pela Prefeitura mostra a rota antiga e a nova Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

O coordenador de planejamento do órgão, Miguel Guimarães, reforçou que as intervenções são para melhorar a segurança nas ruas do Centro. "A redefinição das rotas vai diminuir os conflitos, evitar acidentes e proporcionar um tráfego mais suave e seguro", disse.

Como será a mudança?

De acordo com a Etufor, as linhas que circulam atualmente pela rua Rufino de Alencar entram à esquerda na avenida Dom Manuel e seguem pela rua Almirante Jaceguai. No entanto, a partir de sábado, elas irão trafegar pela rua Alberto Nepomuceno e entrar à direita na avenida Pessoa Anta.