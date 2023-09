Câmara de Fortaleza aprova pedido de financiamento para compra de ônibus elétricos

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovou, durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (19), a solicitação da Prefeitura Municipal para contratar um financiamento de R$ 50 milhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A operação de crédito, conforme justificou o Poder Público no pedido, possibilitará a aquisição de 19 ônibus elétricos. Os veículos deverão ser integrados ao sistema de transporte público da cidade.

A requisição foi enviada ao Legislativo por meio de um projeto de lei no último dia 5 de setembro. Ao que argumentou o prefeito José Sarto (PDT) na mensagem que acompanha a proposição, a iniciativa está amparada numa decisão de adequar a frota de coletivos com a tendência mundial de transição da matriz energética.

O conteúdo do PL também fala sobre a necessidade de otimização dos recursos públicos e a maximização das receitas. A proposição do Executivo foi enviada com um pedido de urgência na tramitação.

Além da aquisição dos veículos, também consta no projeto a implantação de uma infraestrutura de recarga com dez carregadores, que serão distribuídos entre os terminais de integração Antônio Bezerra, Papicu e Messejana.