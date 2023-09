Edição de 25 anos da Casacor Ceará traz inovação e revela novos talentos

Em sua 25º edição, a Casacor Ceará apresenta uma programação semanal repleta de apresentações musicais, oficinas de gastronomia e artesanato, e traz como novidade a inclusão de novos talentos do interior do estado, com uma perspectiva ainda mais diversificada para o evento. A exposição, que teve início no dia 12 de setembro, segue até o dia 19 de outubro, na Rua Tibúrcio Cavalcante, 607, no bairro Meireles.

De acordo com a diretora Neuma Figueiredo, o público pode viver experiências enriquecedoras nesta edição. Além de apreciar os ambientes incríveis e as tendências em arquitetura e design, os visitantes poderão se envolver em uma jornada cultural e sensorial, onde terão a oportunidade de ver uma verdadeira galeria de arte espalhada com peças de nomes como Chico da Silva, Alejandro Altamirano, João Leite, Juca Máximo, Sergei de Castro, Junne Fontenele, Túlio Paracampos, Leo Ferrero e Erico Gondim.

“A Casacor Ceará 2023 é multifacetada e vai muito além da visitação tradicional. Para trazer ainda comodidade e versatilidade, o público ainda poderá degustar o cardápio do Café Santa Clara, operado por Le Pain Le Café, desfrutar de um jantar no restaurante Mayú, explorar a curadoria de peças exclusivas na loja da CeArt e na loja de óculos do designer Gustavo Gonçalves, além de apreciar as criações dos designers da Associação Ceará Design”, detalha Neuma.

Dentre as principais atrações deste ano, destaca-se o retorno da Audi como a marca oficial de automóveis da Casacor a nível nacional. A montadora chega às terras cearenses com uma garagem projetada pelo premiado arquiteto Marçal Barros.

Ambientes

Neste ano, o evento conta com 37 espaços projetados por 54 arquitetos, designers de interiores e paisagistas. A novidade para esta edição é o espaço projetado pela arquiteta Brenda Rolim, que estará em exibição no Shopping Iguatemi Bosque, durante todo o mês de outubro. A mostra tem como objetivo retratar o melhor do "morar cearense", destacando elementos que valorizam a cultura local do Ceará por meio da arquitetura.

“Na área da inovação gostaria de chamar a atenção para o paisagismo, os 5 mil metros quadrados em que estamos realizando nessa mostra, envoltos em projetos de excelência criados por profissionais que se superaram e apresentaram a vanguarda do paisagismo”, detalha Neuma.

Os ambientes, segundo a diretora, foram desenvolvidos com base no tema da mostra: "Corpo & Morada". Os profissionais interpretam em suas criações as tendências de comportamento que influenciam o estilo de vida atual e projetam espaços que abrangem uma ampla variedade de aspectos da vida moderna, incluindo a relação entre corpo, mente, interações, consumo, cidade e planeta.

Foto Comedoria

Legenda: Espaço Comedoria 3, projeto de Ney Filho

crédito: Victor Eleuterio

25 Anos

Empresa do Grupo Abril, a Casacor é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas. O terreno, com uma área total de 5 mil metros quadrados, abriga uma casa projetada pelo renomado engenheiro Pedro Natale Rossi, em 1977. Inicialmente construída para a família de Manoel Machado e sua esposa Beatriz, a propriedade atualmente pertence à Dasart Engenharia, presidida pelo empresário Vitor Frota.

O evento reúne, anualmente, renomados arquitetos, decoradores e paisagistas com 14 praças nacionais (Bahia, Brasília, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ribeirão Preto), e mais quatro internacionais (Miami, Bolívia, Paraguai e Peru).

“Os 25 anos da Casacor representam um marco significativo no cenário da arquitetura do Ceará. A mostra não apenas celebra a excelência e a criatividade dos profissionais locais, mas também impulsiona a indústria, promovendo a troca de ideias, tendências e inspirações. Ao longo desses anos, nos tornamos um símbolo de inovação e qualidade, contribuindo para elevar o padrão da arquitetura e do design em nosso estado”, destaca Neuma Figueiredo.

Serviço

Casacor Ceará – Edição Comemorativa de 25 anos

Quando: 12 de setembro a 29 de outubro

Onde: Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 – Meireles, Fortaleza (CE)

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 16h às 22h. Domingos e feriados, das 15h às 21h.

Ingressos: R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Bilheteria virtual: https://appcasacor.com.br/events/ceara-2023/tickets

Mais informações: https://casacor.abril.com.br/mostras/ceara/

Instagram: @casacorceara