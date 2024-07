PM recolhe 15 fósseis encontrados em pedreiras durante fiscalização no interior do Ceará

Agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) recolheram, na manhã dessa quarta-feira (3), fósseis encontrados durante extração de rochas em pedreiras. A operação, que visava proteger e fiscalizar o patrimônio cearense, aconteceu nas cidades de Nova Olinda e Santana do Cariri, localizadas no interior do Estado.

Veja também Ceará Gravuras rupestres pré-históricas são descobertas durante escavações para obra no CE; veja imagens Ceará 75 alunos de 14 cidades do Ceará estão na final da Olimpíada Nacional de História; veja locais Ceará Jiboia de 2 metros é resgatada por policiais militares em Juazeiro do Norte

De acordo com informações da corporação, a equipe da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) recolheu, ao todo, 15 fósseis, sendo nove de peixes cartilagíneos (Chondrichtyes), três de plantas (Ruffordia) e três de insetos (Ephermeroptera).

Os vestígios históricos foram encontrados em pedreiras de calcário laminado, instaladas nas zonas rurais dos municípios cearenses, e entregues ao Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, conhecido por abrigar um rico acervo de itens paleontológicos encontrados na região do Cariri.

No local, os fósseis serão estudados por especialistas e, posteriormente, expostos ao público.