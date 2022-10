Outubro registra segunda maior chuva dos últimos 40 anos no Ceará; veja maiores índices

A cidade de Missão Velha, no Sul do Estado, registrou o segundo maior volume de chuva para outubro dos últimos 40 anos. Entre as 7 horas desta terça-feira (25) e 7 horas de hoje (26), o Município teve precipitações de 148 milímetros. O índice só é inferior ao registrado na cidade Cariús (205 mm), no dia 21 de outubro de 2011.

O levantamento foi realizado pelo Diário do Nordeste, com base nos dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Neste intervalo de 24 horas, foram ao menos 29 cidades banhadas pelas chuvas, dentre as quais 8 tiveram volume superior a 100 milímetros. É a primeira vez na década que este cenário é registrado.

Missão Velha - 148 mm

Abaiara - 145 mm

Juazeiro do Norte - 127,7 mm

Porteiras - 115 mm

Penaforte - 113 mm

Crato - 112

Barbalha - 104 mm

Brejo Santo - 103,4 mm

Em 40 anos, só uma única vez o Ceará havia registrado chuvas superiores a 100 milímetros no mês de outubro em mais de oito municípios. Foi em 2011. As chuvas que caíram no Ceará, especialmente na porção Sul do Estado, estavam previstas, no entanto, o intenso volume não era esperado.

De acordo com o meteorologista da Funceme, Bruno Rodrigues, essas chuvas são ocasionadas por "um sistema frontal que está se deslocando através do Oceano Atlântico, o que proporciona o aumento da nebulosidade sobretudo no Sul do Estado".

A previsão para amanhã, dia 27, é de continuidade das chuvas na região do Cariri. Elas podem seguir de forma volumosa. Nas demais regiões, as precipitações devem se concentrar no início da madrugada e devem ser passageiras, com índices reduzidos.

Quinta-feira: Céu variando nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, há baixa possibilidade de chuva.

Céu variando nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. No Litoral de Fortaleza, há baixa possibilidade de chuva. Sexta-feira: Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões com baixa possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza.

