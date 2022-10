Forte chuva de 127 milímetros causa transtornos em Juazeiro do Norte; veja imagens

A chuva que banhou a cidade de Juazeiro do Norte, na região do Cariri, entre a noite desta terça-feira e início da manhã desta quarta, dia 26, causou transtornos em vários pontos da cidade. Importantes avenidas, como a Padre Cícero - que liga Juazeiro ao município do Crato - e a Leão Sampaio, ficaram alagadas.

Veículos tiveram dificuldade de trafegar por estes trechos. Pedrestes e ciclistas ficaram impossibilitados de se locomoverem pelas áreas alagadas. A água só foi escoada por volta das 10 horas. No entanto, em algumas localidades, no início da tarde ainda havia pontos de alagamento, como no bairro Lagoa Seca, onde historicamente há registros de pontos alagados.

Parte da Avenida Plácido Aderaldo Castelo, no bairro Lagoa Seca, também ficou submersa. "É um problema antigo. Sai ano, entra ano e esse trecho alaga sempre que chove um pouco mais forte", critica o comerciante Paulo Vasconcelos. Para cruzar a avenida foi preciso utilizar canoas.

Legenda: A chuva em Juazeiro do Norte foi a maior registrada, em outubro, nos últimos 40 anos Foto: VcRepórter

No Bairro Salesianos, parte da população relatou a abertura de "crateras" após as fortes chuvas. No Bairro São José, as ruas foram tomadas por lama. Já no Bairro Aeroporto, ruas também ficaram submersa no início da manhã. Conforme a Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte, apesar dos transtornos, "não houve danos graves".

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o volume de chuva acumulado em Juazeiro foi de 127,7 milímetros. Este foi o maior volume para o Município, no mês de outubro, dos últimos dez anos, conforme levantamento realizado pelo Diário do Nordeste.

Legenda: Moradores utilizam canoa para cruzar Av Plácido Aderaldo Castelo Foto: VcRepórter

A Secretaria de Infraestrutura disse, em nota, que "se mantém atenta aos momentos de chuva, com o objetivo de verificar situações complicadas ao cotidiano da cidade". A pasta reconhece que os pontos de alagamento são históricos, mas justifica dizendo que, para solucionar o problema, "demanda obras de considerável investimento".

"Apontamos que a solução virá somente com obras de macrodrenagem capazes de alcançar todos os pontos críticos da cidade", acrescentou a nota. Ainda conforme a Seinfra, a problemática deve receber uma solução em definitivo a partir de uma verba oriunda "do empréstimo que vem sendo buscado junto à Corporação Andina de Fomento".

O valor de US$ 80 milhões "permitirá o custeio municipal de intervenções nessas áreas de alagamento". Por fim, a Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro pontuou que "está atuando para qualificar e fortalecer a rede de drenagem já existente".

Chuvas acima de 100 mm

Entre a noite de ontem e manhã desta quarta-feira, a Funceme contabilizou chuvas em pelo menos 29 cidades. Oito tiveram volume acima dos 100 milímetros.

Esta foi a primeira vez que isso acontece no mês de outubro. Os maiores índices foram registrados nas cidades de Missão Velha (148 mm), Abaiara (145 mm), Juazeiro do Norte (127,7 mm), Porteiras (115 mm) e Penaforte (113 mm).

