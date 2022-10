Chuvas em outubro ficam acima da média no Ceará; mês pode fechar como o mais chuvoso em 10 anos

Mesmo ainda restando uma semana para o fim do mês, as chuvas em outubro já estão acima da média no Ceará. Conforme dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas acumuladas até esta segunda-feira (24) já somam 4.7 milímetros, índice quase 20% superior à média histórica, que é de 3.9 mm.

Nos últimos 10 anos, apenas duas vezes outubro havia fechado acima da normal climatológica. Em 2021, o mês terminou com pluviometria acumulada de 4.5 milímetros. E, em 2014, choveu 7,8 mm. O volume atual é, portanto, o melhor desta década. Contudo, por se tratar de dados parciais, os números podem sofrer alteração para mais ou para menos ao longo desta última semana de outubro.

Diante da média superada, outubro se junta a outros meses cujo índice foi superado. Neste ano, apenas setembro (-54%) e fevereiro (-45%) tiveram índice pluviométrico aquém da normal climatológica. Abril fechou em torno da média. Todos os demais meses de 2022 tiveram, ainda conforme dados da Funceme, chuvas acumuladas acima da média.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Flaviano Fernandes antecipou que a tendência não apenas para outubro, como para novembro e dezembro, era de chuvas "dentro ou acima da média".

O especialista adiantou também que estas precipitações já fazem parte da pré-estação, que pelo segundo ano consecutivo, começa antes do período oficial (dezembro-janeiro).

Fortaleza acumula bons índices

A exemplo do cenário estadual, a Capital cearense também acumula chuvas acima da média ao longo dessas três semanas inicias de outubro. Os dados da Funceme apontam para pluviometria 5,3% acima da normal climatológica. A média, para o mês, é de 6.9 mm e, até agora, já choveu 7.3 milímetros.

Na última década não tem sido comum Fortaleza fechar o mês de outubro com volumes positivos. Apenas em 2021 (380%) e 2020 (80%) este fato foi registrado.

No ano passado, inclusive, a variação foi bem atípica, com registro de 33,2 milímetros. Ao longo deste ano, apenas setembro, agosto e fevereiro ficaram com chuvas abaixo da normal climatológica na Capital cearense.

Para os próximos dois meses, a tendência é de continuidade das chuvas acima ou dentro da média para o Ceará como um todo.

"Devido à atuação da La Niña, poderão ocorrer pancadas de chuvas no Ceará" em outubro e nos próximos dois meses do ano, antecipa Flaviano Fernandes. O Sul do Estado e a região litorânea tendem a ter os melhores volumes.

