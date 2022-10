Cidade cearense mais quente da história registra maior volume de chuva em outubro

Após romper a barreira dos 41 graus Celsius na semana passada, atingindo a maior máxima já registrada para outubro nos últimos 50 anos no Ceará, a cidade de Barro atingiu novo recorde: entre esta segunda-feira e hoje (25), o Município registrou o maior volume pluviométrico para o mês.

Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a cidade do Sul do Estado teve chuva acumulada de 68,6 milímetros. Este volume foi o quinto maior registrado no País em um intervalo de 24 horas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de São Mateus, no Espírito Santo, liderou o ranking nacional com 126 mm. Até então, a maior chuva neste mês, no Ceará, havia sido registrada em Independência, com 30 milímetros, no dia 19 de outubro.

Além de Barro, outros 26 municípios tiveram precipitações registradas entre ontem e esta quarta. Este foi o maior número de cidades banhadas pelas chuvas em um ínterim de 24 horas no mês de outubro.

Os cincos maiores volumes foram observados em Barro (68,6mm), Aurora (38,4mm), Caririaçu (25mm), Ipaumirim (16,4mm) e Várzea Alegre (14mm). Todos esses municípios estão localizados no Sul do Estado. A região é que historicamente recebe os primeiros volumes da pré-estação chuvosa (dezembro-janeiro) que neste ano teve início antecipado.

Chuvas superam média

A 5 dias do dia do mês, outubro deste ano caminha para ser o mais chuvoso dos últimos sete anos. Conforme a Funceme, o volume acumulado até agora é de 6 milímetros, índice 53% superior à média histórica para o período, que é de 3.9 mm. O melhor índice acumulado nesta década foi verificado em 2015, com 7,4 mm.

O bom cenário pluviométrico não fica restrito a outubro. Neste ano, apenas duas vezes (fevereiro e setembro) as chuvas ficaram abaixo da média no Ceará. Em todos os demais meses as precipitações ficaram acima da normal climatológica. Para novembro e dezembro a previsão, do Inmet, é de continuidade das chuvas dentro ou acima da média, conforme antecipou o meteorologista Flaviano Fernandes.

