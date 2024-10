Ônibus fica preso em buraco na avenida Silas Munguba, em Fortaleza, e bloqueia trânsito

Passageiros da linha de ônibus 041 - Parangaba/Oliveira Paiva/Papicu foram surpreendidos por um incidente durante trajeto, na manhã desta terça-feira (1º). Em percurso na avenida Silas Munguba, próximo ao Terminal da Parangaba, o veículo ficou com uma roda traseira presa em um buraco.

O ônibus acabou fechado uma das vias da avenida, dificultando o trânsito na região. Apenas alguns motociclistas conseguiram passar por um pequeno espaço entre o veículo e o canteiro central da via.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou que a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está no local, coordenando o tráfego para minimizar os impactos na circulação da via e o ônibus já está sendo retirado do local.

Os passageiros que estavam a bordo foram realocados para outras linhas que trafegam pela mesma região.