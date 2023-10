“Oceano começa aqui” mostra como o ciclo da água nas cidades impacta os mares

O lixo e o esgoto lançados no mar causam prejuízos à atividade marinha, gerando morte de animais e impedindo o acesso humano ao bem natural. Para entender como o descarte irregular de esgoto afeta os mares, a Série o Oceano Começa Aqui mostra o ciclo das águas da cidade até sua integração aos oceanos. O episódio está disponível no Youtube do Diário do Nordeste.

No Brasil, apenas 50% do esgoto é tratado. O restante é jogado na natureza sem tratamento. O problema é que a contaminação de uma pequena porção de água pode impactar todo o planeta, já que as águas estão integradas.

“A população pode ajudar na saúde das águas não descartando óleo de cozinha nas torneiras, porque isso acaba chegando nos oceanos; não jogando lixo nas ruas, porque isso chega aos oceanos”, pontua Suelen Ferreira, engenheira ambiental da Cagece, uma das entrevistadas da série.

Para explicar como a falta de tratamento de esgoto afeta a natureza e a vida humana, a série ouviu especialistas como André Facó, Diretor Presidente da Ambiental Ceará; Juliana de Melo, professora de Direito Ambiental; Marcelo Soares, biólogo marinho e professor universitário e Vicente Faria, biólogo e professor universitário.

A série “O Oceano Começa Aqui” é um projeto realizado pelo Diário do Nordeste, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e apoio do Governo do Estado do Ceará.

Confira o episódio completo a seguir.