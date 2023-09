Navio balizador 'Comandante Manhães' abre para visitação gratuita no Porto de Fortaleza

No feriado do Dia da Independência, celebrado nesta quinta-feira (7), o Navio Hidrográfico Balizador “Comandante Manhães”, da Marinha do Brasil, estará aberto à visitação pública gratuita no Porto de Fortaleza, no Cais do Porto.

Aos interessados em visitar a embarcação, os portões serão abertos às 10h e fecharão às 15h. O acesso será feito através da Praça Amigos da Marinha.

O navio “Comandante Manhães” realiza atividades para o Serviço de Sinalização Náutica do Nordeste (SSN-3). Sendo assim, possui a missão de apoiar nas tarefas de implementação, operação, manutenção, instalação, desativação e fiscalização dos auxílios à navegação.

A embarcação atua nos estados do Ceará, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Além deles, por ser de responsabilidade do Comando do 3º Distrito Naval, o “Comandante Manhães” também atua nas ilhas oceânicas do Arquipélago de Fernando de Noronha, Arquipélago São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas.

“Comandante Manhães”

Tendo sido incorporado em 15 de agosto de 1984, o Navio Balizador Comandante Malhães — H 20, é o primeiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em homenagem ao Capitão-de-Corveta Antônio Malhães de Mattos, um destacado oficial hidrógrafo.

Ele foi construído pelo Estaleiro São João S.A., em Manaus-AM, financiado com recursos da Superintendência Nacional da Marinha Mercante (SUNAMAM). O Comandante Malhães é terceiro de uma série de quatro unidades da mesma classe.

O “Comandante Manhães” possui 37,51 metros de comprimento, 8,83 metros de boca (“largura”), 3,50 metros de pontal (“altura”) e 2,56 metros de calado, além de poder comporta até 22 homens — sendo 2 oficiais e 20 sargentos, cabos e marinheiro