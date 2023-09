Feira das Profissões será realizada no IFCE Fortaleza em outubro; saiba como participar

Os estudantes dos ensinos fundamental e médio terão uma oportunidade para conhecer as possibilidades do futuro com a “Feira das Profissões" realizada Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), o “Universo IFCE”. As escolas interessadas devem realizar cadastro pelo site da instituição até 12 de setembro.

Essa será a primeira edição realizada após 3 anos de pandemia e deve acontecer nos dias 5 e 6, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A programação é gratuita e aberta à comunidade, seja de escolas públicas ou privadas.

Os participantes vão ter mais informações e tirar dúvidas sobre os cursos oferecidos pelo IFCE, da modalidade técnica à pós-graduação. Serão expostos:

Cursos técnicos

Graduação

Pós-graduação

Grupos culturais

Atividades de extensão

O Universo IFCE também reúne uma mostra acadêmica das produções realizadas no Campus Fortaleza.

Foto: Francisco da Costa

Pesquisa e inovação

Durante o evento, os visitantes poderão participar do Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica do IFCE (ENICIT 2023), que divulga a produção de pesquisa e inovação do campus de Fortaleza.

O Universo IFCE é uma ação integrada da Direção-geral do campus com as diretorias de Ensino, Extensão e Pesquisa, Pós-graduação e Inovação. O objetivo é mostrar o potencial do IFCE e despertar o interesse dos visitantes para as atividades científicas, tecnológicas e culturais ofertadas pela instituição.