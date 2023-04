Mulher cai de caiaque e desaparece no mar da Praia de Iracema

Uma mulher de 40 anos desapareceu na Praia de Iracema, na manhã desta segunda-feira (24). Ela estava remando em um caiaque, ao lado de uma amiga, quando caiu no mar.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 10h por pescadores. A corporação fez buscas com o auxílio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), moto aquática e bote. Contudo, a operação foi suspensa nesta noite, seguindo protocolo de buscas marítimas, e deve ser retomada na terça-feira (25).

Agentes encontraram no mar um caiaque e um colete salva-vidas logo após o ocorrido. Ainda não é possível dizer se a desaparecida estava com equipamento de segurança no momento da queda, segundo a corporação.

As buscas se concentraram na região próxima ao espigão da João Cordeiro, seguindo para o oeste, no sentido da corrente da orla de Fortaleza.

Queda no mar

A amiga da desaparecida, de 42 anos, informou aos bombeiros que as duas fizeram um percurso maior do que estavam acostumadas. A sobrevivente disse que viu a amiga cair e tentar se estabilizar, logo antes de também cair do seu caiaque.

Quando ela submergiu, a amiga já havia desaparecido. Desde então, a mulher não é mais vista.

A sobrevivente foi resgatada por mergulhadores da região e monitorada pelos bombeiros. Ela está consciente e sem lesões aparentes, segundo o Corpo de Bombeiros.

Resgate

O mergulhador Regis Freitas, que disse ter ajudado salvar a mulher resgatada, estava na Ponte Metálica quando viu uma mulher pedindo ajuda com um remo.

Legenda: Regis Freitas, mergulhador, ajudou no salvamento da sobrevivente Foto: Thiago Gadelha

"Uma das vítimas estava próximo ao [navio] Mara Hope, dando sinal com o remo. Eu, como mergulhador, optei por rapidamente pegar uma embarcação de um amigo e ir até ela. Chegando lá, salvei uma das vítimas que estava em pânico, traumatizada, dizendo que a amiga tinha sumido", contou.

Ela disse que ajudou a ancorar a embarcação da mulher resgatada e ainda procurou a amiga desaparecida, mas não a avistou na região. Regis afirmou que a região estava com muito vento.