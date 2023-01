Morre cachorro que teve as patas decepadas em Fortaleza e foi socorrido por ONG

O cachorro que teve as patas traseiras decepadas no bairro Passaré, em Fortaleza, socorrido pela Organização Não-Governamental (ONG) Anjos da Proteção Animal (APA) e nomeado de Milagre, não resistiu aos ferimentos e morreu no último sábado (28). A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso.

De acordo com informações da presidente da APA, Stefani Rodrigues, Milagre foi encontrado já sem as patas, em um terreno, no Passaré, por um artista circense que integra um circo que se instalaria no local, na última terça-feira (24). O cachorro já tinha larvas no ferimento.

A APA fez o resgate e levou o animal para uma clínica particular, onde ele passou por uma assepsia profunda e tomou medicamentos fortes para dores, como morfina.

Legenda: ONG resgata cachorro que teve as pernas traseiras decepadas em Fortaleza Foto: Arquivo Pessoal

O cão foi submetido a uma cirurgia ortopédica e a uma transfusão de sangue. Mas sofreu uma parada cardiorrespiratória, foi levado ao balão de oxigênio e não resistiu, na noite do último sábado (28).

Milagre será cremado, e as cinzas ficarão na sede da ONG Anjos da Proteção Animal.

Stefani Rodrigues Presidente da APA Queria estar informando a todos que ele estava saudável, fazendo fisioterapia para adaptar a sua nova vida, em sua cadeirinha de rodas, correndo minha casa toda. Mas seus machucados eram graves. Deus permitiu sua partida para o lado dele. Nos deixando um vazio e uma dor que não cabe dentro do peito."

Suspeito de cometer o crime é procurado

O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da Polícia Civil. A principal suspeita é de que um homem tenha utilizado uma foice para decepar as patas do cão. Imagens do sistema de videomonitoramento são analisadas pelos investigadores, segundo a presidente da APA, Stefani Rodrigues.

"Foi um crime que jamais foi visto na causa animal do Ceará. Eu, como protetora e ativista da causa, estou em choque com tamanha atrocidade. Não irei descansar até o criminoso, assassino cruel, ser punido. Esse monstro não pode ficar à solta. Ele mostrou que é um perigo para a sociedade", garante Stefani.