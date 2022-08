Máquina explode e 'bola de fogo' atinge funcionária em fábrica de calçados no Ceará

Uma máquina pegou fogo em uma fábrica de calçados e atingiu uma funcionária em Santa Quitéria, no interior do Ceará. O incidente gerou uma "bola de fogo" e foi gravado por uma câmera de segurança, na última quinta-feira (25).

No vídeo, os funcionários estão trabalhando em suas estações quando o fogo começa e atinge diretamente a jovem, enquanto os outros correm.

Funcionária é atingida por 'bola de fogo; assista:

A mulher teve queimaduras de segundo grau. A Democrata Calçados, estabelecimento onde ocorreu o incidente, informou, em nota, que criou um "comitê interno" no intuito de dar assistência às vítimas do incêndio.

A fábrica lamentou o ocorrido com a funcionária e pontuou que preza "pela saúde e bem-estar" dos colaboradores. Conforme o texto, providências estão sendo tomadas para investigar as circunstâncias, "bem como ações para que não mais ocorra"

O estado de saúde da funcionária não foi divulgado.

Leia a nota da fábrica na íntegra:

Nós, da Democrata Calçados, prezamos pela saúde e bem-estar de nossos colaboradores e estamos tomando todas as providências de investigação do fato ocorrido, bem como ações para que não mais ocorra. Esses são momentos difíceis para todos nós, lamentamos o ocorrido, estamos dando toda a assistência aos envolvidos e foi criado um comitê interno com o foco de evolução constante no tema saúde e segurança.