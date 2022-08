Após aluna cair de ônibus escolar, comunidade faz protesto com bloqueio da CE-060, na Pacatuba

Uma adolescente, de 15 anos, apoiada na porta de um veículo escolar, caiu durante o trajeto para a unidade de ensino em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quarta-feira (31). Por causa disso, a comunidade realiza manifestação na frente da Escola Indígena Ita-Ara com bloqueio da CE-060.

Estudantes, professores, lideranças indígenas e pais da comunidade se reuniram para barrar a saída do transporte escolar. O grupo ateou fogo em pneus para bloquear a rodovia e usou cartazes com denúncias do caso. A Polícia Militar foi ao local.

Uma profissional da educação, que terá a identidade preservada, aponta que a maioria dos alunos é transportada em pé, porque o veículo tem assentos insuficientes, além da superlotação cotidiana para atender diversas escolas incluídas na rota.

"Ela está hospitalizada e bem, mas precisamos tomar providências, porque esse mesmo escolar atende aos nossos alunos e já temos problemas há muito tempo. A gente reclama, mas nada resolvido", acrescentou.

Profissional da educação Essa aluna foi sacada fora do ônibus, logo no retorno da Munguba, e o ônibus na situação de que só tem 4 assentos, porque tiraram todos os outros para caber mais alunos

A Secretaria de Educação, Esporte e Juventude de Pacatuba, em resposta ao Diário do Nordeste, não informou sobre as condições do transporte escolar e se medidas serão aplicadas para evitar novos acidentes.

“A criança estava na porta do veículo escolar, não permitido, quando acidentalmente abriu. Todos os alunos são orientados a permanecerem devidamente sentados, aguardando a orientação da parada”, explicou a Pasta.

Legenda: Manifestantes bloquearam CE-06 para chamar atenção para o protesto Foto: Divulgação

A gestão acrescentou que a aluna foi atendida imediatamente pela rede municipal de saúde e permanece sendo acompanhada.

A Secretaria da Educação do Ceará (Seduc) também foi procurada para um posicionamento sobre o acidente, mas não foi enviada resposta até a publicação deste material.

Receio de outros acidentes

Mas a comunidade tem receio de que outros acidentes possam acontecer devido à precariedade do transporte. Um dos estudantes que estava no momento da queda da adolescente, confidenciou a problemática para a profissional da educação.

Legenda: Manifestantes usaram cartazes para reivindicar melhorias no transporte escolar Foto: Divulgação

"Ele disse que o ônibus vem superlotado, porque trás os alunos da escola municipal e da escola profissionalizantes e do estado. As portas não estavam fechando e eles vinham rápido, no retorno a menina caiu”, lembrou.

