Todas as escolas públicas de Sobral terão ensino em tempo integral até 2024, anuncia prefeitura

Passar o dia na escola, entre aulas e atividades extras, será realidade para todos os estudantes da rede pública de Sobral, em até 2 anos. O ensino em tempo integral será implementado em todas as instituições municipais e estaduais da cidade até 2024.

A informação foi repassada ao Diário do Nordeste com exclusividade, nessa quarta-feira (24), pelo prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e pelo secretário da Educação do Município, Herbert Lima.

Nesta quarta-feira (24), o prefeito Ivo Gomes inaugura, com a presença da governaora Izolda Cela, um Centro de Educação Infantil (CEI) no Centro de Sobral.

Além da construção de novas escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs), prédios onde já funcionam instituições dos níveis infantil ao médio serão reformadas para atender a demanda. No total, calcula Ivo Gomes, serão investidos R$ 102,4 milhões pelo Município e pelo Governo do Estado.

“ONGs que acompanham a educação no Brasil identificaram Sobral como a cidade mais próxima a universalizar o ensino, e fizeram contato com a gente. Fizemos a ‘raspa do tacho’ de recursos e nos comprometemos a fazer a universalização”, garante o prefeito.

Ivo Gomes Prefeito de Sobral A expectativa é que em 2 anos nossos alunos já estejam no nível esperado de aprendizado, no aspecto cognitivo. Temos a estratégia de fazer 3 anos em 2. As crianças são super resilientes, aprendem, e alunos com dificuldades têm atendimento no contraturno.

De acordo com a prefeitura de Sobral, os investimentos serão divididos da seguinte forma:

9,3 milhões – construção de Centros de Educação Infantil (CEI), para creche e pré escola;

63,3 milhões – construção de Escolas de Tempo Integral de Ensino Fundamental;

1,9 milhão – reformas e ampliações de escola e CEI;

10,5 milhões – compra de materiais e equipamentos didáticos;

2,4 milhões – construção de 40 novas salas de aula em escolas já existentes;

5 milhões – desapropriações de terrenos para a construção dos equipamentos;

10 milhões – construção de 4 CEIs com recursos do Fundeb.

Ivo Gomes pontua que cerca de 30% dos estudantes da rede municipal (infantil e fundamental) já estão matriculados em tempo integral, e afirma que o Governo do Estado também vai universalizar o tempo integral nas escolas de ensino médio. O anúncio deve ser feito pela governadora Izolda Cela nesta quarta-feira.

O secretário Herbert Lima resume que, hoje, a cidade tem 75 CEIs e escolas municipais. Do total de instituições de ensino fundamental, 13 ofertam atividades nos dois turnos, e mais 14 estão em construção para funcionar em tempo integral.

Os novos CEIs começam a ser construídos nos bairros:

Dom Expedito;

Centro;

Pedrinhas;

e nos distritos de Aracatiaçu;

Taperuaba;

Jordão.

Já as escolas serão erguidas nos bairros:

Sumaré;

Nova Caiçara;

Alto da Brasília;

Tamarindo;

Cohab II;

Junco;

Pedrinhas.

Por que ter escolas de tempo integral?

“Quando o aumento do tempo pedagógico é implementado por meio de um currículo estruturado, isso impacta a médio e longo prazos nos indicadores de saúde, segurança e no mercado de trabalho. É a base de transformação”, resume o secretário Herbert Lima.

Já Ivo Gomes pondera ser importante que a educação, para ter êxito, inclua “questões cognitivas, de português, matemática e ciências; mas também as socioemocionais”. “Para que isso aconteça nos dois turnos, precisamos de investimento”, destaca.

1.298 estudantes de Sobral estão em séries atrasadas, de acordo com o Censo Escolar 2020. O tempo integral é uma das estratégias para suprir essa distorção.

O titular da secretaria municipal da Educação reconhece que Sobral conseguiu avançar em diversos indicadores, se tornando referência nacional em educação, mas observa que a pandemia de Covid teve “prejuízos significativos” no aprendizado.

“O ponto de partida é recuperar o processo de alfabetização, especialmente nas crianças que avançaram de nível sem ter aulas presenciais. Outro ponto é a recuperação do campo emocional, prejudicado pelo confinamento e pelas vulnerabilidades sociais.

Herbert Lima Secretário da Educação de Sobral Não é só o fato de a criança passar os dois turnos na escola: mas a formação humana integral, de valores. Explorar o protagonismo do jovem, a iniciação científica, competências profissionais, indo além do ensino tradicional.

O professor Carlos Augusto Pinto, diretor da Escola de Tempo Integral Edgar Linhares, reforça que os estudantes que cumprem os dois turnos acessam uma base de ensino diversificada, “pensam sobre si, o socioemocional, a vida e os sonhos”.

“Quando o aluno fica o dia inteiro na escola, está longe da criminalidade, das muitas vozes de oportunidade que o nosso mundo caótico oferece. As famílias se sentem seguras com eles aqui, são bem tratados, têm as três refeições”, analisa.

Carlos Augusto Pinto Diretor de escola Temos uma fatura enorme a ser paga, porque os meninos ficaram em casa por quase 2 anos, a parte cognitiva ficou prejudicada. Ao retornar, até o socioemocional veio afetado pela perda de parentes, pelo isolamento. Estamos correndo atrás do prejuízo.

Concurso abrirá 1.500 vagas para professores

Ampliar as escolas em tempo integral exige reestruturação de outros diversos serviços dentro das instituições, “como alimentação, transporte escolar, material didático”, além da “contratação de novos profissionais”, segundo lista Herbert Lima.

De acordo com o prefeito Ivo Gomes, um novo edital de concurso público para professores está em preparação e deve ser divulgado nos próximos 2 meses. A expectativa, estima o gestor, é de que sejam abertas cerca de 1.500 vagas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil