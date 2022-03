Camilo Santana anuncia programa de tempo integral em 100% das escolas estaduais até 2026 no Ceará

O governador Camilo Santana anunciou o plano de universalização do ensino estadual de tempo integral no Ceará, na manhã desta segunda-feira (7). O plano conta com o investimento de R$ 1,22 bilhão para garantir o tempo integral em 100% das escolas estaduais até 2026. Segundo Camilo, com a iniciativa, o Ceará vai ser o primeiro Estado do país a universalizar o ensino de período ampliado.

Já no final de 2022, o governo prevê que 60% das escolas de ensino médio do Estado já estarão nesse padrão. De acordo com o cronograma de implantação do projeto, serão, ao total, 326 novas unidades estaduais em tempo integral no Ceará até 2026, para garantir a meta com uma cobertura de 100%.

Camilo Santana Governador do Ceará A escola de tempo integral, além de proteger a nossa juventude e as nossas crianças, gera esperança de um futuro melhor, reduz desigualdades. Os recursos para os próximos anos já estão garantidos. Esse é um dos momentos mais importantes para a educação no Ceará. Nosso governo acredita na escola de tempo integral. Educar é garantir oportunidade e dignidade. Fazemos uma política de continuidade, de elo entre os municípios, em um pacto de aprendizagem para o avanço pedagógico e para recuperar os prejuízos que a pandemia trouxe para a educação de crianças e adolescentes

O governador ainda afirmou que o plano tem o objetivo de articular iniciativas para fortalecer a aprendizagem a partir da cooperação entre o Estado e os municípios, assim como garantir equipamentos, plataformas de aprendizagem e materiais de apoio para as escolas.

Confira cronograma de implantação

Legenda: Para 2022, o governo prevê que 60% das escolas de ensino médio do Estado serão de tempo integral Foto: Reprodução/Governo do Estado do Ceará

A vice governadora Izolda Cela destacou a busca da equidade para garantir uma educação mais justa no Ceará. "A transformação começa dentro da sala de aula, a força da educação faz o Ceará avançar. Buscamos a equidade, o objetivo é nenhum aluno fora da escola", afirmou.

Entrega de equipamentos

Durante o evento, que aconteceu no Centro de Eventos do Ceará nesta manhã, foram entregues aos municípios equipamentos como notebooks, web câmeras, tripés, roteadores, impressoras e material didático. Camilo ainda anunciou que, até o final de 2022, pelo menos uma nova creche será construída em todos os 184 municípios do Ceará.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito de Fortaleza Élcio Batista, a secretária da educação do Ceará Eliane Estrela, deputados estaduais, prefeitos e secretários de educação.