Após agitação de aliados, Cid põe Camilo na discussão de nomes do PDT e diz que ele será "decisivo"

Um dia após a agitação provocada pelas declarações de lideranças do grupo governista como o prefeito José Sarto (PDT) sobre a sucessão estadual, líderes do PDT, Cid Gomes e André Figueiredo trataram de "normalizar" a declaração de apoio a Roberto Cláudio e reforçaram que a decisão do partido será por um nome de consenso e apresentado mais à frente.

Cid, por sinal, foi além ao levar Camilo Santana (PT) à escolha do nome dentro do PDT e dar ao governador um papel “decisivo” nesta definição.

O senador e o presidente estadual do PDT estiveram presentes ao evento do PSD nesta sexta-feira (4) em que o partido apresentou suas chapas de deputado estadual e federal e reuniu um grande grupo de militantes na presença do presidente nacional Gilberto Kassab.

Cid Gomes, sobre a disputa interna no PDT, disse considerar “natural” o apoio de Sarto a Roberto Cláudio, lembrou o contexto da eleição de 2020, mas fez questão de alertar que a decisão do partido só deve ocorrer após entendimento e de uma avaliação política.

“O Sarto foi apoiado pelo Roberto Cláudio (em 2020) começou a campanha apresentado por ele e nada mais natural do que demonstrar gratidão a isso, mas o que deve decidir é o entendimento a partir da avaliação política do cenário e a possibilidade de aliança".

No mesmo sentido, o presidente estadual da legenda e deputado federal André Figueiredo disse que a declaração de apoio de Sarto é “pessoal” e que o partido tem quatro pré-candidatos e as definições ficarão para outro momento.

Legenda: O presidente estadual do PDT, André Figueiredo, reforçou que a decisão de quem representará o partido ocorrerá só posteriormente

André Figueiredo Presidente estadual do PDT “É uma posição individual do Sarto. O PDT ainda não tomou nenhuma decisão sobre isso e isso não vai ocorrer agora”.

Fator Camilo

Cid Gomes foi enfático ao destacar o papel do governador Camilo Santana na definição da candidatura que representará a aliança.

Cid Gomes Senador (PDT) “No fim das contas, a liderança do Camilo, o poder de condução de votos que ele tem certamente será um fator decisivo. Estamos no contexto de uma aliança política e a manutenção dela e a liderança do governador Camilo serão decisivas, na hora certa, para a definição do candidato”.

O parlamentar disse entender que a "disputa" interna se resume aos pré-candidatos se apresentarem. “No mais, todos trabalham juntos. Todos são unânimes em dizer que não há projetos pessoais, mas em conjunto”, destacou.

A declaração de Cid, até pela posição de liderança que ocupa, acalma parte dos aliados pegos de surpresa com a declaração de apoio de Sarto a Roberto Cláudio em um momento bem antes do previsto.

Além disso, Cid fala em reverência à liderança de Camilo Santana (PT) que, em declaração a esta coluna, se apressou em responder a fala de Sarto, reforçando que a decisão só ocorrerá posteriormente. O senador não só corroborou com a ideia, como deu ao governador um papel decisivo na manutenção do nome e decisão da aliança.