Em evento cheio, PSD mostra que busca por vaga na chapa majoritária tem estratégia; veja números

O Partido Social Democrático (PSD) quer ocupar o lugar de vice-governador na chapa majoritária do grupo governista no Ceará. O desejo é antigo, mas nesta sexta-feira (4), na presença do seu presidente nacional, Gilberto Kassab, a legenda demonstrou estar pondo em prática uma estratégia forte para se vender aos aliados e compor um dos principais cargos em disputa no Ceará.

A previsão inicial seria de receber 120 pessoas, mas reuniu pelo menos três vezes mais. Por um lado, gerou aglomeração que pode ter descumprido as regras do decreto estadual de distanciamento social em vigor. Por outro, mostrou a capilaridade do partido com representação de municípios de praticamente todas as regiões do Estado, com caravanas.

O presidente estadual da legenda, ex-vice-governador Domingos Filho, é o responsável pela articulação que, já no segundo dia da janela partidária – ela vai até o dia 1º de abril – está com as duas listas de pré-candidatos proporcionais praticamente prontas, mostrando força com lideranças locais.

Ele diz ter um raio de influência que chega a 53 prefeitos no Estado, 26 dos quais filiados ao próprio PSD. Na dinâmica da política do interior, os alinhamos perpassam a questão partidária, e são feitos entre as lideranças. São 5.334 filiados, dos quais 294 ocupam cargos de vereadores em diferentes cidades.

Estas lideranças, diz Domingos Filho, devem ajudar os candidatos do partido a atingir os objetivos que são ousados: eleger 5 deputados federais e 8 estaduais. As previsões sempre são mais altas do que o resultado das urnas, mas é preciso animar a base.

Na disputa de postulantes a deputado federal, por exemplo, além de Domingos Neto e Célio Studart, que têm mandato e vão tentar reeleição, nomes como o vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Geovanni Sampaio, o ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, o atual presidente da Fecomercio Ceará, Luiz Gastão Bitencourt, a primeira-dama de Iguatu e presidente da Câmara da Cidade, Eliane Braz. E outros nomes. Ao todo são 23 candidatos.

Pretensão majoritária

Domingos Filho não esconde o desejo de o partido buscar uma vaga na chapa majoritária, um pleito apoiado pelo presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab. “É natural. Todos os partidos tem esse direito. Temos uma parceria longeva no Estado. Naturalmente, respeitando todos os partidos, temos esse pleito”.

As tratativas sobre o assunto, entretanto, devem ficar para julho, segundo a previsão do próprio dirigente partidário. “Não tem eleição agora. Só vai ter a partir de julho. Por enquanto, só temos protocolo de intenções”, diz.