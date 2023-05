Maio tem apenas metade das chuvas esperadas para o mês no CE; veja mapa

O último mês de uma das quadras chuvosas mais intensas do Ceará se aproxima do fim com relativa escassez de chuvas: a dois dias de acabar, maio teve apenas 45.7 dos 90.6 milímetros que compõem a média histórica.

Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) mostram que, até essa quinta-feira (25), as chuvas no Estado atingiram apenas 50,5% da normal metereológica – assim, por enquanto, estão 49,5 pontos percentuais abaixo da média.

Todos dados de 2023 são preliminares, sujeitos a ajustes e alterações ao longo dos próximos dias.

Até agora, à exceção de maio, as precipitações ficaram em torno ou acima da média. O mês mais chuvoso e histórico, porém, foi março: eram esperados 203.4mm, mas as cidades cearenses tiveram um acumulado de 300.2mm (47,6% acima da normal meteorológica).

Já em maio, dos 184 municípios do Ceará, apenas 18 já alcançaram ou ultrapassaram a quantidade de chuva média prevista para os 31 dias.

As 5 cidades que mais superaram a média histórica de chuvas em maio foram:

Porteiras - esperado: 56.1mm; observado: 106.5mm (89,8% acima)

Jati - esperado: 39.3mm; observado: 71.9mm (82,7% acima)

Barbalha - esperado: 65mm; observado: 117.3mm (80,6% acima)

Brejo Santo - esperado: 43.4mm; observado: 78.1mm (79,9% acima)

Caririaçu - esperado: 70mm; observado: 122.1mm (74,6% acima)

Já as 5 cidades que ainda estão distantes de atingir a média são:

Abaiara - esperado: 57.3mm; observado: sem chuva no mês

Croatá - esperado: 62.1mm; observado: sem chuva no mês

Frecheirinha - esperado: 115.2mm; observado: 5.8mm (95% abaixo)

Banabuiú - esperado: 104.8mm; observado: 12.6mm (88% abaixo)

Varjota - esperado: 99.7mm; observado: 13mm (87% abaixo)

Previsão do tempo para o Ceará

Para esta segunda-feira (29), de acordo com previsão da Fuceme, a tendência é de céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens com baixa possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea ainda pela manhã e tarde. No Cariri, a possibilidade de chuva é no período da noite. Nas demais regiões, segue o predomínio de tempo firme ao longo do dia.

Já para terça-feira (30), a tendência é de chuva isolada e passageira entre a madrugada e manhã sobre a faixa litorânea, e para o Cariri espera-se que a chuva ocorra entre a tarde e noite. Nas demais regiões, as chuvas devem ocorrer ao longo do dia.

A Funceme explica que a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas no período da quadra chuvosa no Ceará (de fevereiro a maio), continua afastada da costa, “situação que desfavorece a ocorrência de chuvas generalizadas no Estado”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil