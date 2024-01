Mãe e filho morrem atropelados em São Benedito, no interior do Ceará

Uma mulher de 33 anos e o filho dela, de 8, morreram atropelados no Centro de São Benedito, na Região da Ibiapaba. Segundo informações da Verdinha, o veículo estava desgovernado e atingiu mãe e filho na tarde dessa segunda-feira (29). As vítimas foram identificadas como Sueli Pereira da Silva e Francisco Benício Pereira da Silva, segundo nota de pesar publicada pelo prefeito da Cidade, Saul Maciel.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSPDS-CE), o condutor do automóvel permaneceu no local após o acidente e chegou a prestar socorro, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram chamadas para atender a ocorrência e submeteram o motorista ao teste de etilômetro, que apresentou resultado negativo.

O condutor, então, foi levado até a Delegacia Municipal de São Benedito para prestar depoimento. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) segue investigando o caso.

Nas redes sociais, o prefeito lamentou as mortes. A criança era paciente do Espaço Iluminar, ligado ao Município. “Neste momento de dor, o Governo Municipal solidariza-se com a família e roga para que Deus possa dar a todos o conforto necessário. Que as boas lembranças sejam fonte de força neste momento de saudade”, afirmou, na publicação.