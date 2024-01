Motorista com sinais de embriaguez invade residência e deixa idosos feridos, no Interior do Ceará

Uma motorista, de 24 anos, supostamente embriagada, foi presa, nesse domingo (28), após invadir uma casa no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri cearense. O veículo atravessou a estrutura do imóvel, entrando em um cômodo onde estava um casal de idosos, que ficou ferido.

Testemunhas relataram à TV Verdes Mares que, no momento do incidente, o morador estava sentado na calçada, próximo ao local de impacto, e a mulher deitada em uma rede, armada também ao lado do ponto de impacto. Ambos foram atingidos pelo automóvel.

Segundo o filho do casal de vítimas, o pedreiro João Ângelo da Silva, a mãe, que faz tratamento para um câncer, foi transferida para um hospital em Barbalha, município vizinho a Juazeiro do Norte.

"Ela está bem, a 'vista' do que estava. Está sofrendo, [sentindo] dor, mas foi menos, porque ela não se quebrou, não se machucou. De repente foi levada para Barbalha, onde foi medicada", contou à TV Verdes Mares. O homem não detalhou o estado de saúde do pai.

Em nota, a Polícia Militar informou que atendeu a ocorrência, após ser acionada, por volta das 10h10 desse domingo. Ao chegar ao local, os agentes verificaram que a motorista apresentava sinais de embriaguez. Ao ser submetida ao teste do etilômetro, foi verificado que ela estava com uma concentração de 0,61mg/l de álcool.

Além do suposta condução após consumo de bebida alcoólica, a jovem ainda estaria sem habilitação.

Ainda segundo o filho das vítimas, a mulher teria afirmado, na ocasião, que a direção do veículo travou e ela perdeu o controle do carro, resultando na colisão contra o imóvel.

Ela pediu para utilizar o banheiro de uma residência vizinha à atingida e foi acompanhada por agentes de segurança. Logo em seguida, os militares verificaram que ela havia descartado uma porção de maconha no vaso sanitário.

A mulher foi presa e conduzida ao 20º Distrito Policial, onde foi atuada por lesão corporal culposa na direção, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, dirigir sem habilitação e por consumo de entorpecentes.