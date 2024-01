Oito municípios do Ceará seguem com alerta de risco de chuvas intensas até segunda (29), diz Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta, nesse domingo (28), renovando o aviso meteorológico de chuvas com "perigo potencial" para oito municípios do Ceará, até esta manhã de segunda-feira (29). As localidades já tinham sido citadas no boletim anterior.

As cidades que podem ser afetadas estão nas regiões Sul Cearense e Sertões Cearenses. São elas:

Aiuaba

Araripe

Campos Sales

Parambu

Potengi

Quiterianópolis

Salitre

Santana do Cariri

Segundo o Inmet, há risco desses municípios registrarem chuvas de 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

O alerta do órgão, ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), detalha ainda que há possibilidade baixa de risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas. No entanto, fornece algumas recomendações:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193);

Além do Ceará, outros estados do País também são listados nas áreas de risco de chuvas. Em alguns casos, como em parte do Amazonas, do Pará, do Maranhão e da Bahia, o alerta é ainda mais elevado e avisa sobre o perigo intermediário de chuvas intensas.