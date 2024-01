Linha Nordeste do Metrofor tem novos horários a partir desta segunda-feira (29/1)

A Linha Nordeste (VLT Parangaba-Mucuripe) tem novos horários de partida dos trens a partir desta segunda-feira (29).

Com a mudança, a linha, que interliga a Parangaba e o Mucuripe, ganha quatro novas viagens diárias, passando de 54 para 58. A frequência de trens nas estações foi reduzida de 40 para 37 minutos.

Horários

O primeiro horário, saindo da Parangaba, é 5h30, chegando ao Mucuripe 6h02 e ao Iate, última parada, 6h05. Da mesma forma, um trem sai do Iate às 5h30, chegando às 6h05 à estação da Parangaba. A grade completa de horários da Linha Nordeste pode ser acessada aqui.

O último horário é 22h46, de onde um trem sai da Parangaba e chega ao Iate 23h21. No mesmo horário, às 22h46, também é feita a viagem no sentido contrário, rumo à Parangaba, com chegada às 23h21.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a maior oferta de viagens na Linha Nordeste é resultado da liberação de um dos lados da via férrea, entre as estações Montese e Vila União, no dia 23 de janeiro.

O trecho havia sido parcialmente interditado pela Seinfra para a construção da estação Expedicionários, que é parte do Ramal Aeroporto.

O Metrofor manteve a operação dos trens desviada temporariamente durante a execução da obra, utilizando apenas um dos lados da via férrea.