Jornalistas do SVM vencem 1º Prêmio Jornalismo Ambiental do Ceará

Jornalistas do Diário do Nordeste e da TV Verdes Mares, veículos do Sistema Verdes Mares (SVM), foram premiados nas categorias texto, telejornalismo, fotojornalismo e repórter cinematográfico do 1º Prêmio Jornalismo Ambiental do Ceará. A solenidade de entrega ocorreu na noite deste sábado (25).

Realizada pela empresa Ambiental Ceará, a premiação contou com o tema “Avanços e desafios da universalização do esgotamento sanitário, do Cariri ao Litoral”, contemplando jornalistas da Região Metropolitana de Fortaleza e do Cariri.

Na categoria 'Texto', houve dobradinha do Diário do Nordeste. O repórter Lucas Falconery conquistou o 2º lugar pelo especial Rede Vital, que abordou os prejuízos cotidianos que a falta de esgotamento sanitário causa para a população. Já o jornalista Ideides Guedes conquistou o 3º lugar.

Veja também Ceará Diário do Nordeste, TVM e Verdinha vencem Prêmio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará Ceará Jornalistas do Diário do Nordeste e TV Verdes Mares recebem Prêmio Gandhi de Comunicação de 2024

Em 'Fotojornalismo', o Diário do Nordeste também foi reconhecido. A fotógrafa Fabiane de Paula conquistou o 1º lugar da categoria.

Por sua vez, os jornalistas Aline Oliveira e Alessandro Torres, da TV Verdes Mares, ganharam o 1º lugar em 'TV', além do 'Grande Prêmio de Jornalismo', que contemplou a reportagem que obteve a maior pontuação geral entre todas as categorias.

Confira todas as categorias conquistadas pelo SVM:

Texto - 2º lugar - Lucas Falconery (Diário do Nordeste)

- Lucas Falconery (Diário do Nordeste) Texto - 3º lugar - Ideides Guedes (Diário do Nordeste)

- Ideides Guedes (Diário do Nordeste) Cinegrafista - 2º lugar - Nilton Alves, Carlos Marlon e Janilson Neves (TV Verdes Mares)

- Nilton Alves, Carlos Marlon e Janilson Neves (TV Verdes Mares) Telejornalismo - 1º lugar - Aline Oliveira e Alessandro Torres (TV Verdes Mares)

- Aline Oliveira e Alessandro Torres (TV Verdes Mares) Grande Prêmio de Jornalismo - Aline Oliveira e Alessandro Torres (TV Verdes Mares)

O PRÊMIO

Realizado pela Ambiental Ceará, o concurso tem o intuito de reconhecer profissionais da comunicação que promovem a conscientização e o debate sobre a importância do esgotamento sanitário para a qualidade de vida da população.​

Os materiais inscritos precisavam abordar temas relacionados ao esgotamento sanitário e aos impactos positivos da coleta e do tratamento adequado de esgoto para saúde, desenvolvimento social, preservação ambiental, valorização imobiliária, expansão do turismo e atração de novos negócios.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.