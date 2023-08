Jabuti ameaçado de extinção é abandonado em via pública, em Crateús, e resgatado por bombeiros

Um jabuti-piranga foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros do Ceará, nessa segunda-feira (21), em Crateús, no interior do Ceará. A tartaruga de água doce foi abandonada em uma área urbana e vista circulando em via pública.

Os bombeiros foram informados por volta de 13h15 sobre a presença de um jabuti de cabeça e pescoço avermelhados. "Com todo o cuidado e zelo, o animal foi resgatado e conduzido em segurança até a sede da companhia", informaram os agentes, ressaltando que a espécie é protegida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e está na lista oficial de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção.

O animal foi, depois, levado até uma Área de Proteção Ambiental (APA).

Espécie em extinção

O jabuti-piranga é um tipo de cágado, uma tartaruga de água doce, encontrada na região amazônica. O nome faz referência à coloração avermelhada da cabeça e do pescoço do animal. Seu casco é achatado e suas pernas são curtas.

Além disso, de acordo com os bombeiros, a espécie é semiaquática e herbívora, e se alimenta basicamente de plantas aquáticas, frutos e vegetação terrestre. Ela está ameaçada de extinção devido à caça ilegal e à perda de habitat, resultado do desmatamento e da construção de represas.

Resgate de animais

Nos primeiros sete meses deste ano, o Corpo de Bombeiros resgatou pouco mais de sete mil animais no Ceará. O número representa um aumento de 13% em comparação ao mesmo período do ano passado.

As espécies mais resgatadas são as cobras jiboias, felinos, cães, iguanas e cassacos.