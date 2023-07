Incêndio destrói ônibus escolares em Cruz, no interior do Estado

Um incêndio destruiu 10 ônibus escolares no município de Cruz, a 247 quilômetros de distância de Fortaleza, na madrugada deste sábado (29). Ninguém ficou ferido.

De acordo com relato de moradores enviados à TV Verdes Mares, o fogo começou por volta de 1h30 da manhã. O caso ocorreu em uma garagem no bairro Aningas, sede de Cruz.

"Todo mundo acordou com os barulhos dos pneus dos ônibus estourando, a fumaça cobrindo e rápido todos correram para lá. Começou em um ônibus e foi passando para os outros. O Corpo de Bombeiros de Itapipoca que foi para o local. A maioria era ônibus escolar e outros alugados para a prefeitura", disse um morador que preferiu não se identificar.

Conforme nota enviada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Delegacia Municipal de Cruz está apurando o caso. Ainda não é possível dizer se o incêndio foi criminoso ou acidental.

A SSPDS informou que "cerca de 10 ônibus" foram atingidos pelas chamas, que foram contidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) durante a manhã.

