Abastecimento de água é reduzido em bairros de Fortaleza e Caucaia nesta quinta (27); veja lista

Bairros de Fortaleza e Caucaia terão parte do abastecimento de água reduzido, nesta quinta-feira (27), por causa de manutenção nas válvulas da Estação de Tratamento Oeste (ETA Oeste) pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

As informações são de que a redução da pressão d'água deve seguir até as 17h, quando os trabalhos no macrossistema de abastecimento devem ser finalizados.

Conforme a companhia, a redução da pressão no abastecimento será realizada porque a manutenção não é possível com o funcionamento pleno. Ainda assim, o comunicado ressalta que a paralisação total do fornecimento de água não ocorrerá.

Confira abaixo os bairros afetados:

Alagadiço

Álvaro Weyne

Amadeu Furtado

Antônio Bezerra

Araturi

Arianópolis

Autran Nunes

Barra do Ceará

Bela Vista

Bom Sucesso

Campo Grande

Carlito Pamplona

Conjunto Metropolitano

Couto Fernandes

Cristo Redentor

Demócrito Rocha

Dom Lustosa

Eldorado

Farias Brito

Floresta

Henrique Jorge

Itaoca

Jacarecanga

Jardim Guanabara

Jardim Iracema

João XXIII

Jóquei Clube

Jurema

Marechal Rondon

Metrópole Sul

Metrópole V

Mirambé

Monte Castelo

Montese

Nova Metrópole

Padre Andrade

Padre Júlio Maria

Padre Romualdo

Pan Americano

Parangaba

Parque Araxá

Parque Guadalajara

Parque Soledade

Parque Potira

Parquelândia

Pirambu

Planalto Pici

Presidente Kennedy

Quintino Cunha

São Gerardo

Tabapuá

Toco

Vila Ellery

Vila Velha

Segundo a Cagece, a recomendação é para que a população utilize água privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Apesar da finalização dos trabalhos às 17h, a previsão é de que equilíbrio completo do sistema ocorra em até 48h após a execução das manutenções.

