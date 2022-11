Incêndio de pequenas proporções é registrado no Edifício São Pedro, em Fortaleza

O Edifício São Pedro foi atingido por um incêndio no início da manhã desta terça-feira (22), no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. As chamas no prédio abandonado foram debeladas pelo Corpo de Bombeiros e não houve feridos.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados, por volta das 5h48, pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) após denúncia de avistamento de fumaça no local. Ao chegarem, identificaram que dois cômodos do imóvel foram atingidos pelo fogo, controlado às 6h15.

A assessoria de comunicação dos bombeiros detalhou que o edifício não possui energia elétrica, então as chamas podem ter sido provocadas por conflitos entre indivíduos que invadem o endereço, que está interditado e possui risco de desabamento. Ainda conforme as informações, é comum que dependentes químicos e pessoas em situação de rua utilizem o prédio. No entanto, a causa oficial ainda não foi divulgada.

Legenda: Local está abandonado e possui risco de desabamento Foto: divulgação

No interior do imóvel, o Corpo de Bombeiros encontrou uma grande quantidade de lixo. Não foram registradas vítimas no incidente. Em abril de 2021, o Edifício São Pedro já havia registrado um incêndio.

