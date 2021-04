Incêndio de pequenas proporções é registrado no Edifício São Pedro nesta terça-feira (27)

Um incêndio de pequenas proporções atingiu, nesta terça-feira (27), o Edifício São Pedro, localizado na Praia de Iracema, em Fortaleza

Equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local. Fumaça pôde ser vista de apartamentos e residências do bairro. A informação foi confirmada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Segundo os Bombeiros, foram feitos dois acionamentos, um às 15h e outro por volta das 17h. A suspeita é de que pessoas tenham ateado fogo em lixo que estava no local.

No começo da noite, o fogo já tinha sido controlado e os bombeiros estavam na fase de rescaldo para garantir a segurança do prédio.

Legenda: Agentes fazem rescaldo do local após incêndio ser controlado na noite desta terça Foto: Rafaela Duarte/SVM

O tenente Felipe Aguiar, do Quartel Central do Corpo de Bombeiros, informou que o fogo foi combatido em cerca de 15 minutos. No entanto, o trabalho no prédio pode demorar devido à quantidade de material inflamável, como madeiras, presente no interior da construção.

Acidente com morte no prédio

O edifício foi local de acidente na semana passada. A grafiteira Renata Nakayama, 23, morreu após cair de onde realizava um trabalho. A jovem despencou após piso ceder e foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu à queda.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE), Emanuel Mota, avalia que o Edifício São Pedro “está na iminência de um colapso”.