Grafiteira que caiu de Edifício São Pedro era formada em Gastronomia e cursava Nutrição

A grafiteira que morreu ao cair do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, na noite dessa segunda-feira (19), chamava-se Renata Nakayama, de 23 anos. 'Jap', como era conhecida, concluiu o curso de Gastronomia no ano passado e estava no 1º semestre de Nutrição. Há cerca de dois anos, ela se dedicava aos desenhos urbanos.

"Como ela morava perto da minha casa, a gente pintava praticamente todo fim de semana em muros de terreno, avenidas e locais realmente abandonados que não tivessem complicação com o meio público", lembra Hugo Castelo Branco, amigo de Renata.

Legenda: Intervenção urbana feita pela grafiteira na Capital Foto: Arquivo pessoal

O também grafiteiro explica que o desenho mais característico de Renata era o chamado 'bomb', feito com letras mais cheias, como nas iniciais JAP desenhadas por ela na maioria das produções.

Atualmente, a estudante trabalhava em loja de roupas e acessórios artesanais em um shopping da Capital. Contudo, por causa da demanda ainda tímida no pós-flexibilização da economia, ainda não tinha voltado para o serviço.

"Com essa paralisação, ela estava em casa esperando reabrir a demanda, não era nem a loja porque já tinha uma semana aberta, era a demanda mesmo para poder voltar a atender na loja", disse Hugo.

Queda

O amigo conta ainda que antes do acidente, Renata já havia ido ao edifício na semana passada. Imagens divulgadas nas redes sociais, inclusive, mostram as intervenções feitas por ela na estrutura.

Nessa segunda-feira, a grafiteira voltou ao prédio ao lado de outros dois amigos. No fim da tarde, quando estava prestes a ir embora, o chão da marquise cedeu e ela caiu.

"Na hora de descer, ela disse que ia só pegar mais um nome, subiu na marquise e caiu para o lado de dentro porque o piso cedeu. Caiu na parte interna do prédio. Ela não tinha medo de nada, era muito destemida", conta Hugo, que recebeu a informação de um amigo em comum.

Ainda "sem acreditar" na fatalidade, Hugo diz que Renata tinha na arte urbana uma expressão de ocupação e resistência.

"Ela era uma pessoa fantástica. A Renata tinha uma ideologia muito forte quanto ao direito feminino, liberdade de expressão, uma visão muito pra frente mesmo".