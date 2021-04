Mulher de 23 anos morre ao cair do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, em Fortaleza

Uma jovem morreu, na noite desta segunda-feira (19), ao cair do Edifício São Pedro, onde funcionou o antigo Iracema Plaza Hotel, na Praia de Iracema, em Fortaleza. A vítima tinha 23 anos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros, mas a mulher não resistiu aos ferimentos. A identidade não foi divulgada.

O prédio possui sete andares. Conforme testemunhas, a mulher estaria no terceiro.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE) ainda não são conhecidas "as circunstâncias do fato". Há suspeita de que a mulher estava com um grupo pichando o equipamento.

Edifício São Pedro

O equipamento, que foi tombado em 2015, está abandonado há anos. Com estrutura que lembra um navio, o São Pedro foi inaugurado em 1951, sendo o primeiro edifício com mais de dois andares da orla de Fortaleza.

A estrutura acabou se tornando um hotel devido a um grande evento que aconteceria na Cidade, que ainda não possuía locais adequados para abrigar todos os visitantes.

A pedido do então governador, Raul Barbosa, a imobiliária Pedro Philomeno Gomes, proprietária do imóvel, transformou parte do prédio no hotel Iracema Plaza.

Nos últimos anos, a estrutura encontra-se em situação de degradação, sendo ocupada irregularmente por famílias e estabelecimentos comerciais.