Imunização contra a poliomielite segue nos postos de saúde após fim da campanha

Encerrada no último mês de setembro, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite registrou o menor número de vacinados em 40 anos. Mesmo após o fim da campanha oficial, os postos de saúde do país seguem garantindo o acesso da população com menos 5 anos de idade ao imunizante.

No Ceará, 80,8% do público-alvo foi vacinado, de acordo com dados do Ministério da Saúde (MS). Porém, Fortaleza registrou cobertura vacinal de 57,5%, índice abaixo da média nacional de 64,5%. “A campanha encerra e a vacina continua a ser aplicada seguindo o calendário de rotina, oferecido durante todo o ano. Ficamos orgulhosos que nosso estado esteja se saindo tão bem nessa missão de vacinar nossas crianças. Apesar do começo com baixa adesão, na Capital estamos avançando cada vez mais’’, salienta Sarah Mendes, Secretária Executiva de Vigilância em Saúde.

A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada por um vírus que vive no intestino, o poliovírus, que pode infectar crianças por meio do contato direto com as fezes. A vacina contra a poliomielite é a única forma de prevenção comprovada contra a doença. Os casos graves podem levar à paralisia muscular, principalmente nos membros inferiores.

O Ceará não tem novos casos confirmados desde 1988, e o último no Brasil ocorreu um ano depois. No último mês de outubro, um caso com suspeita de poliomielite foi investigado em uma criança de 3 anos, no município de Santo Antônio do Tauá, no Pará. Contudo, o Ministério da Saúde, já esclareceu que não se trata do retorno da doença. A meta nacional é vacinar 95% das crianças de até 4 anos, 11 meses e 29 dias.

O Secretário da Saúde do Ceará, Carlos Hilton, alerta pais e responsáveis sobre a importância de os filhos tomarem as doses destinadas a eles.

“Peço a colaboração de cada responsável para que leve as crianças para tomar a vacina contra a poliomielite. Só assim vamos ser efetivos e evitar formas graves de doença, que podem levar a sequelas graves para nossas crianças”, disse o Secretário.

A vacina continua sendo aplicada em todo o estado. Crianças de 2, 4 e 6 meses recebem a Vacina Inativada Poliomielite (VIP) e aquelas de 18 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias recebem a Vacina Oral contra a Poliomielite (VOP).

Quem pode se vacinar

Menores de 1 ano: recebem a dose prevista na rotina vacinal ou em atraso;

Crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias: devem receber uma dose extra da vacina pólio oral (gotinha - VOP), desde que já tenham recebido as três doses da vacina inativada contra pólio (VIP).

Onde tomar a vacina em Fortaleza

A vacinação continua durante todo o ano nos postos de saúde das 7h30 às 18h30, de segunda a sexta-feira. Aos finais de semana e feriados, o posto Messejana (rua Coronel Guilherme Alencar, s/n), abre das 8h30 às 16h30.

Quais os sintomas da poliomielite?

Nos casos graves, em que acontecem as paralisias musculares, os membros inferiores são os mais atingidos, de acordo com o Ministério da Saúde. Os sintomas mais frequentes são:

Febre;

Mal-estar;

Dor de cabeça, de garganta e no corpo;

Vômitos;

Diarreia;

Constipação (prisão de ventre);

Espasmos;

Rigidez na nuca;

Flacidez muscular (nas formas graves).

Quais as sequelas da poliomielite?

Problemas e dores nas articulações;

Pé torto, sem que a pessoa consiga andar porque o calcanhar não encosta no chão;

Crescimento diferente das pernas, o que faz com que a pessoa manque e incline-se para um lado;

Osteoporose;

Paralisia de uma das pernas;

Paralisia dos músculos da fala e da deglutição, o que provoca acúmulo de secreções na boca e na garganta;

Dificuldade de falar;

Atrofia muscular;

Hipersensibilidade ao toque.