Iguatu celebra 173 anos de emancipação política com semana de atividades para a população

A cidade de Iguatu, localizada no Centro-Sul do Ceará, comemora, neste domingo (25), 173 anos de emancipação política, quando a então chamada Telha foi desmembrada de Icó e elevada à categoria de vila. A celebração foi marcada por uma série de atividades ao longo da semana, com início na última terça-feira (20).

Foram realizadas ações institucionais, prestação de serviços à população e eventos culturais, esportivos e religiosos. Para encerrar a festa, a noite deste domingo ainda será marcada por um desfile para serem escolhidos os representantes do Concurso Miss & Mister Iguatu 2026, seguido por um show de pagode.

Durante os seis dias de programação, os iguatuenses tiveram acesso a atendimentos e ações em áreas como assistência social, infraestrutura, agricultura, meio ambiente, saúde, trânsito e educação.

Legenda: A agenda de comemoração contou com prestação de serviço ao público em diversas áreas, como assistência social, infraestrutura, agricultura e proteção animal. Foto: Reprodução/Prefeitura de Fortaleza

Também houve momentos para entrega de equipamentos públicos e inauguração de espaços requalificados, entre outras atividades.

Entre essas entregas esteve a requalificação do Centro de Educação Infantil (CEI) Criança Feliz, no distrito de José de Alencar, e a reforma do auditório da Escola de Música Humberto Teixeira.

Veja também Ceará Com 492 unidades no Ceará, orelhões serão extintos a partir de 2026 Ceará Cearense de 47 anos é aprovada em Medicina na Uece: ‘vitória que não é só minha’

A programação ainda incluiu diversas apresentações musicais e uma missa em ação de graças e homenagem pelos 173 anos de emancipação da cidade.

Um dos destaques da agenda foi a realização da Corrida Viva Iguatu, na manhã do sábado (24), que contou com mais de 2 mil participantes, reunindo atletas profissionais e amadores.

Legenda: Mais de 2 mil pessoas, entre atletas profissionais e amadores, participaram da 2ª Corrida Viva Iguatu. Foto: Reprodução/Prefeitura de Iguatu

Ao fim da prova, além da entrega de medalhas e da premiação aos atletas que ficaram no pódio da prova, os participantes curtiram um show do cantor Marcos Lessa.

“Muita alegria no aniversário da nossa cidade, foi lotação total. Vai ficar marcado na história da nossa cidade. Parabéns, Iguatu!”, comemorou o prefeito de Iguatu, Roberto Costa Filho (PSDB).