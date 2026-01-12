Diário do Nordeste
Veja como é a ‘Paradinha’, espaço de descanso para motoristas e entregadores de app em Fortaleza

Equipamento, inaugurado hoje, oferece banheiros, bebedouros e outras comodidades para o público.

Clarice Nascimento clarice.nascimento@svm.com.br
Ceará

Na rotina de quem atua realizando viagens ou entregas por plataformas digitais, os postos de combustíveis e calçadas cobertas são usados de improviso na pausa para o lanche ou para hidratação. Agora, os motoristas de app terão um espaço reservado para descanso em Fortaleza chamado de “Paradinhas”.

O Diário do Nordeste esteve no local na tarde desta segunda-feira (12), horas após a inauguração pela Prefeitura. O equipamento fica localizado sob o viaduto da Avenida Engenheiro Santana Júnior com a Avenida Santos Dumont, destinado a motociclistas e condutores de carro. 

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), responsável por gerir o local, o acesso está liberado para todos os motoristas de aplicativo neste primeiro momento. A partir de fevereiro, a entrada se dará por biometria para comprovação de que se trata de um profissional de aplicativo.

George Dantas, presidente da Etufor, explica que o órgão está buscando com as plataformas digitais utilizar o banco de dados “para que os profissionais não precisem fazer outro cadastro”.

Catraca com leitor biométrico e cancela eletrônica na entrada da Paradinha, em Fortaleza. Ao fundo, vê-se a área de estacionamento e sinalização do ponto de apoio aos motociclistas.
Legenda: Cancelas e câmeras para reconhecimento facial já estão instalados no local.
Foto: Thiago Gadelha.

Outros seis equipamentos estão previstos até o fim de 2026, conforme foi adiantado pelo Diário do Nordeste em dezembro de 2025. Na inauguração, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, afirmou que uma das “Paradinhas” deve ser instalada no viaduto da Avenida Aguanambi com Avenida Eduardo Girão, no bairro de Fátima. 

Infraestrutura segura e monitorada

Motocicleta estacionada no projeto Paradinha, em Fortaleza. Contêineres laranjas ao fundo exibem marcas da Prefeitura, AMC e ETUFOR, sinalizando o ponto de apoio para motociclistas.
Legenda: O equipamento é o primeiro inaugurado pela Prefeitura em Fortaleza, com previsão de outros seis até o fim deste ano.
Foto: Thiago Gadelha.

Motorista de aplicativo há mais de oito anos, Fernando Matos conta que usava os postos de combustíveis como pontos de apoio no dia a dia. A novidade traz segurança e infraestrutura para os profissionais. 

“Diferente do postos, você não tinha nenhum órgão de segurança pública. Aqui a gente tem viatura da guarda municipal, então você fica mais tranquilo, fica mais à vontade até para fazer um lanche ou uma comida mesmo”, diz. 

Montagem mostra serviços do projeto Paradinha em Fortaleza: bebedouros, área de descanso com mesas, banheiros em contêineres e totens com tomadas para carregamento de eletrônicos.
Legenda: Equipamento oferta serviços básico como bebedouros, área de descanso com mesas, banheiros em contêineres e totens com tomadas para carregamento de eletrônicos.
Foto: Thiago Gadelha.

A estrutura conta com vagas sinalizadas, área de convivência e descanso, banheiros para higiene, pontos de hidratação com bebedouros e armários. Há também totens para carregamento de celulares e calibrador de pneus.

O espaço possui ventilação natural, com bancos e mesas que podem ser usados para alimentação, além de ser todo cercado com grades. 

O espaço também conta com uma sala multiuso, organizada pela Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), destinada a orientações aos motoristas sobre trânsito e transporte. 

50 mil
profissionais deverão utilizar o local para descanso e convivência, projeta a Etufor

A “Paradinha” é monitorada 24 horas por câmeras de segurança e também com guardas municipais presentes no espaço. O equipamento também conta com uma sala multiuso, organizada pela Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC), destinada a orientações aos motoristas sobre trânsito e transporte. 

