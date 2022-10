Igreja tem 'apagão' e casamento é iluminado por celulares e faróis de carro em Fortaleza

Tudo estava preparado. A noiva aguardava apenas o sinal do cerimonialista, os padrinhos já estavam posicionados e os convidados esperando. Um apagão, no entanto, pegou todos de surpresa no casamento de Maiza Nogueira e Lucas Alves, na noite da última quinta-feira (13), na paróquia Santo Inácio de Loiola, no bairro Mondubim, em Fortaleza.

A queda de energia, devido a problemas na fiação de um poste, fez o cerimonialista Lukas Almeida convocar todos os convidados para uma missão: iluminar a cerimônia.

Foi então que flashes de diversos celulares e os faróis dos carros que estavam em torno do local iluminaram toda a igreja para, finalmente, celebrar a união dos noivos.

Assista ao vídeo do casamento em meio ao 'apagão'

De acordo com a noiva, familiares e amigos tentaram entrar em contato com a distribuidora de energia Enel, mas a empresa teria dito que só resolveria o problema em torno de meia-noite, o que não era viável para a continuidade da celebração.

Ela agradeceu os convidados pelo empenho em driblar o imprevisto.

"Ficamos bem nervosos e apreensivos, porque já havíamos remarcado o casamento três vezes por conta da pandemia. Pensávamos que não iria dar certo. Eu só queria sair do carro para saber o que estava acontecendo, mas no final deu tudo certo, ficou tudo muito bonito. Por mais que isso [o apagão] tenha acontecido, a gente se divertiu bastante, todo mundo ajudou para que desse certo", celebrou a técnica de laboratório.