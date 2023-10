IFCE de Juazeiro do Norte irá capturar imagens do eclipse solar para transmissão mundial

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) participará, neste sábado (14), de um esforço coletivo internacional para captação de imagens do eclipse anular do Sol. O material será aproveitado tanto pelo Observatório Nacional como pela Nasa para transmissão ao vivo do fenômeno pelo mundo.

No Ceará, as imagens serão capturadas do campus do IFCE em Juazeiro do Norte, devido às condições favoráveis da localização e por não haver risco de chuva. A captura será feita, também, em colaboração com a agência Time and Date, que garantirá o acesso da equipe às imagens do eclipse ao redor do globo.

Para o professor Wilami Teixeira Cruz, que coordena o grupo que fará a transmissão em Juazeiro, o momento será possível devido a equipamentos da instituição e ao engajamento de pesquisadores tanto do campus como da Universidade Federal do Cariri (UFCA). "A gente vai trabalhar produzindo as imagens. A Nasa vai captar essas imagens de outro site e usar. Pessoas de todo mundo vão poder acompanhar em tempo real", explicou.

Para a captura, serão utilizados um telescópio, um filtro solar específico e uma câmera que estará acoplada ao equipamento, transmitindo informações para um computador.

A transmissão comentada por pesquisadores brasileiros será feita no canal do Observatório Nacional no YouTube, a partir das 15 horas deste sábado.

O que é o eclipse solar?

Trata-se de um fenômeno em que a Lua se alinha entre a Terra e o Sol, cobrindo a maior parte do disco solar, deixando apenas um "anel de fogo" brilhante no entorno.

Este tipo de eclipse ocorre quando a Lua está em seu apogeu, ou seja, no ponto mais distante de sua órbita da Terra. Por isso que, neste momento, a Lua parecerá menor do que o Sol no céu, garantindo que o "anel de fogo" seja visível. O fenômeno poderá ser visto do Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.