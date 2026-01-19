Diário do Nordeste
Hospital do Ceará cria jardim sensorial para reduzir impactos físicos e emocionais de pacientes

Espaço inaugurado em dezembro complementa o tratamento clínico e promove bem-estar durante a internação em Sobral.

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Mulher idosa internada anda sobre areia em jardim sensorial.
Legenda: Entre os estímulos táteis fornecidos pelo jardim, pacientes podem tocar em plantas e pisar em caminhos com diferentes materiais.
Foto: Divulgação/HRN

Sair do leito, respirar ao ar livre e se reconectar com sensações diversas por meio de elementos da natureza e estímulos visuais, táteis, olfativos e sonoros. Essa é a proposta do jardim sensorial, espaço terapêutico inaugurado em dezembro de 2025 no Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, para amenizar os impactos físicos e emocionais em pacientes acometidos por um acidente vascular cerebral (AVC) ou que realizaram uma neurocirurgia.

Ervas aromáticas, pedras de rio, areia de praia e sinos dos ventos, entre outros elementos, contribuem para a criação de um ambiente que proporciona “um acalento psíquico, emocional”, explica Giovanna Randal, coordenadora de Enfermagem do serviço de Neurocirurgia e AVC do HRN.

Isso porque, por um momento, ele deixa o ambiente “hospitalocêntrico” do quarto e o contato somente com profissionais para experimentar a área externa.

Entre os estímulos táteis, o paciente pode tocar em plantas e pisar em caminhos com diferentes materiais, para sentir texturas como o aveludado da malva e os grãos de areia entre os dedos.

Para despertar outras sensações e mexer com outros sentidos, o jardim também conta com plantas aromáticas — como a erva-doce e o hortelã —, elementos coloridos e música.

“Os pacientes neurológicos enfrentam limitações motoras, físicas, neurológicas, cognitivas e, muitas vezes, emocionais. Não só o paciente, mas também a família que está envolvida no processo de hospitalização”, explica a coordenadora.

Por isso, proporcionar essas experiências vai ajudar na neuroplasticidade, como se chama a capacidade do cérebro de criar novas conexões e se reorganizar a partir das habilidades que foram perdidas ou reduzidas.

Duas pessoas sentadas em banco em jardim sensorial de hospital, com vasos de plantas ao redor.
Legenda: O novo espaço do HRN foi inaugurado no dia 23 de dezembro de 2025.
Foto: Divulgação/HRN

Apesar de ter sido idealizado pela coordenadora do serviço de Neurologia, o jardim sensorial está sendo utilizado por pacientes internados em outras áreas do Hospital Regional Norte, desde que tenham condição para o deslocamento.

Dessa forma, pacientes da obstetrícia, da pediatria, das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e da emergência, por exemplo, também têm usufruído do espaço.

“Também é importante salientar que os profissionais estão utilizando o Jardim. Naquele plantão mais duro, naquelas 12 horas de labuta árdua, eles tiram o horário e vão sentar um pouco, respirar, meditar”, acrescenta Giovanna Randal.

Sustentabilidade

O jardim sensorial do HRN foi idealizado por Giovanna, que tem a jardinagem e o paisagismo como um hobby e destaca o papel da biofilia hospitalar, que cria ambientes humanizados ao levar elementos da natureza para essas instituições.

“É muito pioneiro, mas é importante trabalhar, porque moramos em uma zona muito quente, uma zona semi-árida. Então, quando trazemos a área verde para dentro do hospital, também trazemos um conforto térmico. Claro que não é a função principal dele, mas, como todo jardim, como toda área verde, o jardim sensorial também promove conforto térmico”, explica.

A iniciativa surgiu de um desejo da coordenadora, mas a execução do espaço contou com parceria de outras áreas, como a equipe de manutenção.

Nós temos outros projetos lá dentro, também pioneiros. Temos uma farmácia viva, uma área de plantio de plantas frutíferas e floríferas. Temos potenciais verdes incríveis no regional, e me inquietava muito entrar no meu setor e não ter algo que trouxesse esse verde, esse contato com a natureza.
Giovanna Randal
Coordenadora de Enfermagem do serviço de Neurocirurgia e AVC do HRN

Foi a partir disso que o projeto do jardim sensorial foi pensado e apresentado para a direção do HRN, tendo uma boa recepção.

Na etapa de tirar o projeto do papel, foram utilizados materiais recicláveis e estruturas reaproveitadas, o que leva a coordenadora a destacar que esse é um projeto “quase 100% sustentável”, alinhado aos valores do Hospital.

Para isso, tocos de madeira viraram bancos e mesinha de suporte, assim como lixeiras que não estavam aptas para uso foram transformadas em vasos de planta.

“Todos os tijolos e todo o material que foi utilizado para trilhar os caminhos, para fazer os estímulos táteis para os pés, são de reaproveitamento de outras obras”, complementa.

Jardim sensorial em pátio de hospital, com bancos, vasos de plantas e trilha de pedrinhas entre os canteiros.
Legenda: O projeto utiliza materiais recicláveis e reaproveita estruturas de outras obras.
Foto: Divulgação/HRN

“Presente de Natal”

O novo espaço do HRN foi inaugurado no dia 23 de dezembro de 2025 — e, por isso, Giovanna Randal diz que ele foi um presente de Natal para os pacientes.

“O momento foi muito simbólico. Com todo aquele clima de final do ano, os pacientes que estavam internados nessa data foram beneficiados com mais esse acalento frente a uma internação às vésperas do Natal, na semana do Réveillon”, declara.

Por ser tão recente, a equipe ainda não tem uma avaliação formal ou estudo para avaliar os impactos. O retorno que eles recebem, segundo a coordenadora, é o elogio de quem utiliza o jardim.

“Nós ainda estamos em processo de inauguração, de compreender até melhorias e adaptações, de acordo com o que os pacientes e os acompanhantes vão nos trazendo”, diz.

