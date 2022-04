Hospital Albert Sabin começa a transferir crianças para Hospital da Mulher devido à alta demanda

Diante da alta demanda de crianças com problemas respiratórios e gastrointestinais, o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza, inicia nesta sexta-feira (29) a transferência de parte dos pacientes para o Hospital da Mulher, unidade da rede municipal de saúde.

O objetivo é desafogar a quantidade de crianças atendidas no principal hospital da rede estadual para esse público. Com a nova parceria, o Hospital da Mulher disponibilizou 60 leitos de internação de enfermaria.

Somados aos 60 leitos extras já abertos no Hias, voltados especificamente para pacientes com síndromes respiratórias, chega a 120 o número de equipamentos de suporte.

“Dentro do Plano de Contigência também, foram contratados mais profissionais para atendimento da alta demanda e foi feito um planejamento para otimização das altas dos pacientes internados garantindo o acesso ao antibiótico oral por meio dos postos de Saúde, a fim de liberar, com segurança, os leitos para novos pacientes”, detalhou o Hias.

A procura por atendimentos no Centro de Emergência Pediátrica do Hospital, em Fortaleza, aumentou 128% no mês de março, em comparação ao mesmo período de 2021.

Legenda: Procura pela emergência mais que dobrou no mês passado em relação ao mesmo período de 2021. Foto: Fabiane de Paula/SVM

Na última segunda-feira (25), as Secretarias da Saúde Estadual (Sesa) e Municipal (SMS) anunciaram a ampliação de leitos de retaguarda no Hospital Geral Dr. Waldemar de Alcântara (HGWA), na Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai) e no Hospital da Criança de Fortaleza.

10% da meta de vacinação

A primeira etapa da imunização contra a influenza inclui crianças a partir de seis meses e abaixo de cinco anos, idosos a partir de 60 anos e trabalhadores da saúde. No entanto, segundo a SMS, somente 10% da meta dessa fase foi atingida até o último domingo (24).

Ao todo, foram aplicadas 66.890 doses nos grupos prioritários. Para as pessoas que ainda não se vacinaram, é possível buscar um posto de saúde até o dia 3 de junho.

As vacinas estão disponíveis em todos os postos da Capital, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Já os postos Paulo Marcelo e Messejana estão funcionando das 8h às 16h30, assim como nos finais de semana e feriados.