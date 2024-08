Homem morre em desabamento de prédio desativado em Fortaleza

Um homem de 50 anos morreu, na tarde dessa quarta-feira (21), ao ser atingido pelo desabamento do teto de um prédio, com a estrutura comprometida, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Vítima fora ao local supostamente para tentar aproveitar algum material antes do edifício ser demolido, mas foi surpreendida pelo colapso.

O Corpo do Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) atendeu ao caso, após ser acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), e detalhou que o indivíduo foi encontrado, sem vida, sob os escombros de uma laje, que cedeu com o desmoronamento do telhado. O óbito foi confirmado por servidores do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), por volta das 17h51, logo após o desabamento.

Os restos mortais foram retirados do local pelos bombeiros, que realizaram uma operação de risco para cortar a laje e resgatar o corpo em meio ao ambiente colapsado.

O prédio privativo já estava desativado, com a área no entorno isolada, devido ao risco de desmoronamento, e com previsão de ser demolido. A vítima tentava retirar janelas e portas do edifício quando ele desabou.

O CBMCE detalhou que somente uma perícia poderá determinar se a ação do homem pode ter influenciado no incidente. Em nota, a instituição expressou condolências à família e amigos da vítima. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também foi acionada pela Ciops para realizar procedimentos no local.

No passado, o endereço chegou a abrigar o Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos, da Universidade Estadual do Ceará (Iepro/Uece), mas, com o encerramento do contrato de locação, o equipamento deixou o imóvel.