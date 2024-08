Boi ‘agressivo’ é morto a tiros após tentar avançar contra policial em Mauá (SP); veja vídeo

Um boi foi morto a tiros por policiais militares, nessa quarta-feira (21), em Mauá, município da Região Metropolitana de São Paulo. O animal foi descrito como "agressivo" pelas autoridades, chegando a ferir um homem e tentar atacar um dos agentes de segurança.

Nas redes sociais circulam imagens do caso, nas quais é possível observar o momento em que o bovino ataca um pedestre e, quando os oficiais da Polícia Militar paulista tentam interferir, avança contra um dos servidores. Então, os PMs reagem com disparos de arma de fogo. (Assista o vídeo abaixo)

Ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo informou que, segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado sobre o episódio, o animal atacou um homem de 59 anos, na rua Sebastião Antônio da Silva, localizada no bairro Jardim Zaíra. A vítima precisou ser encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento e foi liberada.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no local, constataram que o animal estava agressivo e representava riscos, investindo inclusive contra os oficiais. O animal foi baleado e morreu. O proprietário não foi identificado", diz o comunicado oficial.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Mauá como omissão de cautela na guarda ou condução de animais e localização/apreensão e entrega de objetos.