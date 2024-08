Homem que sequestrou Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, é preso novamente em SP

Marcos Bezerra Santos, de 49 anos, envolvido no sequestro de Patrícia Abravanel em 2001, foi preso novamente nesta quarta-feira (21), em Itaquera, zona leste de São Paulo. Ele é acusado pelos crimes de jogos de azar, tráfico de drogas e associação ao tráfico. As informações são do Metrópoles.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Marcos foi preso em flagrante, junto com outro homem, dentro de um imóvel. A polícia apreendeu no local cinco máquinas caça-níqueis.

A delegada Vanessa Guimarães disse à TV Bandeirantes que ao puxar o histórico do suspeito, reparou que se tratava de um dos sequestradores da herdeira de Silvio Santos.

SEQUESTRO DE PATRÍCIA ABRAVANEL

A filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel, foi sequestrada no dia 21 de agosto de 2001. Participaram do sequestro os irmãos Marcos Bezerra Santos e Marcelo Batista Santos, além de Esdras Dutra Pinto, Fernando Dutra Pinto e sua namorada. Marcos cumpriu 15 anos de pena pelo crime.