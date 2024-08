Inmet emite alerta vermelho de onda de calor para parte do Brasil; veja lista de estados afetados

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nessa quarta-feira (21), alerta vermelho de onda de calor para parte do Brasil. O aviso de "grande perigo" segue até sexta-feira (23) e é o mais intenso na escala do órgão, indicando condições climáticas que representam risco à saúde.

Ao todo, o fenômeno deve afetar mais de 1,5 mil cidades, em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nestes dois últimos, a previsão para esta quinta (22) indica máximas de 41° C e 37° C, respectivamente.

As localidades afetadas pela onda de calor podem registrar temperaturas 5° C acima da média, por período superior a cinco dias, segundo alerta o Inmet.

Na segunda-feira (19), o órgão já havia publicado alerta laranja de perigo para a possibilidade de elevação da temperatura no País. Dois dias depois, o aviso foi elevado para status de "grande perigo", na cor vermelha.

O Ministério da Saúde afirma que fenômenos de ondas de calor podem impactar a saúde da população, em especial os mais vulneráveis — como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua.

Durante esses eventos meteorológicos, segundo a Pasta, são sinais de alerta sintomas como transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia.

Entre as recomendações de cuidados do ministério estão evitar exposição direta ao sol — em especial entre 10h e 16h —, utilizar umidificadores ou toalhas molhadas para manter ambientes úmidos e tomar banho com água ligeiramente morna, visando evitar mudanças bruscas de temperatura. Outras indicações podem ser encontradas no site do MS.

Outros alertas do Inmet

A instituição também emitiu aviso amarelo de perigo potencial para ventos intensos, que segue em vigor até sexta-feira, em alguns estados da região Nordeste, entre eles o Ceará.

No Sul do Brasil, parte do Rio Grande do Sul tem alerta laranja de perigo de tempestades até esta quinta.

Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Parará, Rio de Janeiro, Paraná, Rondônia, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal, possuem alerta amarelo de baixa humidade, que segue valendo também até esta quinta.