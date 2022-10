Homem é resgatado de helicóptero após cair de parapente em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará

Um homem de 56 anos ficou ferido após cair de parapente, neste domingo (16), no bairro Horto, em Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará. Ele foi resgatado com o apoio de um helicóptero e encaminhado para o Hospital Regional do Cariri (HRC).

Ainda não há mais detalhes sobre o estado de saúde. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE), no momento do resgate, a vítima estava inconsciente, com diversas escoriações e fraturas.

Equipes do CBMCE, da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o resgate no início desta noite.

Segundo o CBMCE, o homem caiu próximo à "Pedra do Vento", na colina do Horto, local utilizado para a prática de voos de parapente.

Matéria em atualização